青年運動擴大攻擊目標 美國船隻成眼中釘

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葉門反政府組織「青年運動」（Houthi）的官員於15日表示，組織將擴大其攻擊目標、納入美國船隻，作為對美國早前襲擊的報復。

自去年11月開始，青年運動為聲援哈瑪斯，頻頻對行經紅海的船隻發動攻擊，進而導致航運公司紛紛繞道、避航紅海，為嚇阻青年運動，讓其停止對商船發動攻擊，美國與英國上周聯手攻擊該組織的據點，不過此舉引發葉門民眾反彈，首都沙那（Sanaa）爆發反美示威，且青年運動也未出現停手跡象，更是誓言將報復美國。

周一便傳出美國商船遭青年運動攻擊的消息。美軍中央司令部於社群媒體X平台發文指出，美國航運商Eagle Bulk旗下一艘名為直布羅陀之鷹（Gibraltar Eagle）的散裝船，在距離亞丁灣160公里處遭飛彈擊中，所幸無人傷亡，船隻也僅遭受部分損壞，目前已繼續航行。

青年運動過往皆宣稱其攻擊目標是與以色列有關的船隻，不過，該組織發言人阿莫爾（Nasruldeen Amer）15日指出，由於英美上周對葉門發動襲擊，上述二國的船隻已成為「合法打擊目標」，更是對美國釋出威脅稱，「船不一定要前往以色列才會讓我們瞄準它，只要是美國的就足夠（成為目標）」。

青年運動另一發言人薩雷（Yahya Saree）於同日表示，他們對亞丁灣的一艘美國艦艇進行了軍事行動，使用海軍導彈進行了「精準且直接的打擊」，並宣布任何參與侵略葉門的美國和英國船隻，都將被視為敵對目標，遭遇襲擊將無可避免，任何對葉門採取的新攻勢，都將得到回應與懲罰。

在周一傳出襲擊消息後，美國運輸部（DOT）已向商船發布警告，建議懸掛美國國旗的船隻和美國擁有的商船遠離紅海和亞丁灣的特定區域。