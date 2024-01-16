0116群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益證券投資分析師（CSIA）董嘉青為投資人深 度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

●馬丁路德金恩紀念日看美國大選

－美國周一（1/15）為馬丁路德紀念日，美股休市一天，周二恢復正常交易。

－周一（1/15）愛荷華州將召開將召開黨團會議（Iowa Caucuses）。Iowa Caucuses是美國愛荷華州民主黨和共和黨成員兩年舉行一次的選舉活動。愛荷華州的黨團會議是聚集在當地的核心小組會議上，對候選人進行討論和投票。

愛荷華州黨團會議是美國總統初選季的第一場重大競爭。在黨團會議表現不佳的候選人可能會在接下來的幾天退出選舉。

－焦點：那個男人，川普！

美國2024年總統大選正式起跑，全美第1場初選當地時間15日將在愛荷華州登場，前總統川普目前以69%支持率高居全國民調第一，在愛荷華州的支持率也以48%居冠。

－2024年世界經濟論壇年會周一（1/15）在瑞士達沃斯開幕，與會的政商界領袖圍繞「重建信任」這一主題，就成長與就業、安全與合作、人工智能等話題展開討論。

●經濟學家們擔憂中國復甦乏力。

－歐央管理委員會成員、德國央行總裁Joachim Nagel周一（1/15）建議夏季可能是開始考慮降低借貸成本的合適時機，並強調現在討論這個問題還為時過早。

－歐央管委會委員、奧地利央行總裁Robert Holzmann周一（1/15）表示，即使不再排除經濟衰退的可能性，揮之不去的通膨擔憂仍將阻止該央行今年降息。

－歐央管委會委員、塞浦路斯央行總裁Constantinos Herodotou周一（1/15）表示，未來數月的薪資談判情況仍是決策者需要消化的重要因素，因而考慮降息為時過早。

－彭博調查顯示歐洲央行2024年料降息四次，存款利率回落至3%。降息時點預計分別在6月、9月、10月和12月，每次25個基點。2024年CPI年增率將加快回落至2.3%，2025年CPI年增2.2%。

●台股選後表現：總統大選：無懸念；立委選舉：民進黨、國民黨未能過半，民眾黨成關鍵；台股，大盤弱、櫃買強，輪動明顯；值得注意的類股：電子通路、半導體、生技、AI相關、摺疊手機、IC設計、封測、IP、重電、生醫。

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※本節目由群益期貨授權提供，欲收看更多內容可至《群益創富觀點》YouTube頻道。