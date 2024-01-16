SkyBridge創辦人 估比特幣明年站上17萬美元

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比特幣現貨ETF於上周獲准上市，市場看好比特幣價格水漲船高，對沖基金SkyBridge創辦人史卡拉穆奇（Anthony Scaramucci）也於15日釋出看法，預估在比特幣現貨ETF和區塊獎勵減半的推動之下，比特幣價格有望在明年突破17 萬美元。

美國證券交易委員會（SEC）於上周宣布批准11檔比特幣ETF上市，無疑是加密貨幣圈一大里程碑，值此之際，比特幣挖礦獎勵的第四次減半預計將發生於今年4月22 日，屆時區塊獎勵將從 6.25 BTC 降至 3.125 BTC，由於稀缺性將提高，市場預估其經過一段時間的發酵後，將有助於開啟加密貨幣市場的牛市周期。

史卡拉穆奇於15日出席世界經濟論壇（WEF）時表示，無論減半當天的價格是多少，皆會在未來18個月翻漲四倍，倘若以目前的價格水準來看，預估比特幣減半時的價格落在4.5萬美元左右，到2025年下半年時，比特幣價格將達到17萬美元。

比特幣現貨ETF獲得美國SEC點頭批准後，比特幣價格於上周一度升破4.9萬美元，但此後急墜，回落至4.2萬美元左右。

史卡拉穆奇研判，價格下跌乃是因為投資人從灰度（Grayscale）的比特幣信託基金（GBTC）轉向費率較低的選擇所致，預估還要8至10個交易日才會看到現貨ETF上市對於比特幣價格的影響。