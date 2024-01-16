《電零組》毅嘉去年獲利攀高 2024讚車市續旺營運

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者王逸芯台北報導】毅嘉(2402)112年全年度合併稅前淨利為5.49億元，年增加15%，112年全年度獲利再創新高。展望今年，毅嘉看好車用市場持續穩定成長，將有助於營運持續挑戰新高。

毅嘉112年度第四季單季自結合併營收金額約21.94億元，合併稅前淨利為1.60億元，單季獲利來到全年度次高；累積112年全年度之合併營業收入金額為85.61億元，年增12%，合併稅前淨利為5.49億元，年增加15%，112年全年度獲利再創新高。

毅嘉指出，112年度第四季度營運，在車用產品強勁需求之帶動下，單季合併營收來到21.94億元，單季毛利率16%，與前一季度相當，整體獲利表現維持在全年度高峰。毅嘉累積112年全年度之合併營業收入為85.61億元，年增12%，合併稅前淨利為5.49億元，毅嘉112年整體獲利年增達15%，全年度營收及獲利再攀近年高峰。

毅嘉表示，去年各國經濟活動在疫情降溫下復甦，汽車顯示器市場也隨之迅速擴張，電動車的快速成長，更持續的帶旺車用顯示器市場，毅嘉在車用領域產品布局多年，除了既有的FPC、FPCA、PCBA與機構產品線外，也配合客戶積極的開發車用模組及散熱模組等相關產品。

展望今年，毅嘉表示，車用產品的營收可望持續穩定攀升，同時，也將帶動毅嘉的營收獲利持續挑戰新高。