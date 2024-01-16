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《櫃買市場》3券商比讚 朗齊生醫*18日興櫃掛牌

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【時報記者張漢綺台北報導】朗齊生醫*(6876)於1月18日上興櫃掛牌；截至113年1月12日止，興櫃家數為333家，包含外國公司4家。

由華南永昌證券、永豐金證券、凱基證券推薦的朗齊生醫*將於1月18日上興櫃掛牌。

根據櫃買中心統計，截至113年1月12日止，興櫃股票家數為333家(包含外國公司4家)，當年度累計興櫃掛牌公司有5家，目前已受理尚未櫃檯買賣家數為2家，當年度累計受理櫃檯買賣家數為2家，累計自90至112年申請共計1932家。

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