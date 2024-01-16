《國際政治》沒在怕！ 胡塞導彈擊中美籍貨輪

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國中央司令部（U.S Central Command）周一宣布，葉門胡塞（Houthi）部隊以反艦彈道飛彈擊中美國公司擁有並營運的乾散貨輪「直布羅陀鷹號」（Gibraltar Eagle ），但沒有人員傷亡或重大損壞報告。

直布羅陀鷹號船東、總部位於美國的Eagle Bulk Shipping表示，該貨輪在亞丁灣外約100英里處遭不明飛彈擊中，船艙受損有限、情況穩定，且沒有船員受傷。該公司並表示，當時這艘船正在運送一批鋼鐵產品，現在正駛離該區域。

當天早些時候，英國海事安全公司Ambrey表示，據通報有一艘懸掛馬紹爾群島國旗的美國籍乾散貨船在行經葉門亞丁港附近時遭導彈擊中。經評估該船與以色列無關，因此研判這次襲擊是針對美國而來，以報復美國最近直搗葉門襲擊胡塞軍事據點的行動。

這起最新的攻擊顯示，儘管美國直搗黃龍，但胡塞武裝組織似乎沒有因此卻步。

自美英兩國聯手發動突襲以來，掌控葉門首都薩那（Sanaa）和葉門西部及北部大部分地區的胡塞叛軍矢言將繼續攻擊紅海航道，也一定會採取報復行動。

美國軍方周日宣布，美國戰鬥機在葉門港口城市荷台達（Hodeidah）附近，擊落一枚從胡塞據點朝一艘美國驅逐艦發射的反艦巡弋飛彈。當時該美軍船艦正在紅海南方海域執行任務。

胡塞此前曾警告，一旦該民兵組織自己成為攻擊目標，他們將直接襲擊美國軍艦。

自去年底開始，胡塞武裝份子便屢屢攻擊行經紅海這個全球重要航道的商船。該組織宣稱此舉是為了支持在以色列猛攻下加薩的巴勒斯坦人。