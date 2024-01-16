只慶祝1天？台股早盤下殺百點 失守17,500整數大關

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台股高檔了結賣壓沉重，加上斷交消息衝擊市場信心，16日開盤急殺百點，指數摜破17,500點整數關卡，低點暫報17,398點，權王台積電（2330）在法說前系傳出毛利率稀釋利空，股價下跌6元至580元，強勢族群部分以安鈦克（6276）、易發（6425）等中小型股領軍突圍，同步攻上漲停。

美股因馬丁路德紀念日休市一天，市場關注美17日將公布12月零售銷售，MOM預期由0.3％升至0.4％；12月工業生產MOM預期由0.2％降至0.0％；1月NAHB房屋市場指數預期由37升至39。

另聯準會18日發布經濟褐皮書；12月新屋開工MOM預期由14.8％降至-8.7％；12月建築許可MOM預期由-2.1％降至0.6％。

統一投顧表示，總統選舉結果符合市場預期，選前觀望資金可望回流，相關政策股可望受惠。CES消費性電子展新品齊發，電子股人氣回溫，微軟及NVIDIA續走揚，周四台積電法說會也將揭示2024年展望。台股回測前波低點17,442後，低接買盤積極，使台股站上5日均線，目前仍是高檔震盪格局，型態未翻空，中長線趨勢仍偏多。

此外，選後不確定因素消失，台股可望重啟多頭走勢，在操作上建議可布局IC設計、IP矽智財、記憶體、網通與光通訊、航太衛星、成衣與鞋材、重電、航運等族群。