《金融》新興亞股今年漲幅前3名 東協國家包辦

【時報記者任珮云台北報導】今年以來（至1月12日），外資在新興亞洲市場買超前3名，依次為南韓、印尼及印度，但就股價表現來看，該3個買超區域今年以來的股價表現並不如預期。今年以來新興亞洲漲幅前3名的市場依次為越南、菲律賓及馬來西亞。

外資今年以來買超印度2.1億美元，印度今年5月將進行總理大選，距離現在約還有3個月時間，根據群益投信統計資料顯示，印度從1989年開始以來歷經7次總理大選，統計這7次大選前3個月到大選當月平均漲幅高達11.4%，選後1個月、3個月也都有11%以上漲幅，若以印度中小指數來看，選前也都是上漲，選後一個月更高達21.2%，顯示出印度的選舉行情的確是帶動股市向上的重要驅動力，市場法人表示，印度經濟數據持續回升，外資挹注，中長期來看都具投資優勢，現階段正是卡位印度選舉行情的好時機。不過在選擇印度基金上要選強者恆強，統計台灣核備的24檔境內外印度基金近一年表現，平均25.12%，單檔基金來看，群益印度中小基金上漲51.79%居冠。

在越南方面，今年以來越股上漲2.19%，在新興亞股中居冠。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，自去年12月中旬來，一系列信貸成長與政策支持正面消息，帶動銀行股表現相對亮眼，支撐越南股市走勢。展望後市，張晨瑋認為，受惠於總體經濟與房地產復甦，加上越南仍有成本、勞動力及高科技相關產品聚落增加等優勢，對外資仍具吸引力，將為越南帶來新的貿易、投資和工作機會，成為帶動經濟衝刺的動力，因此在資金行情寬鬆且未見政策轉彎等因素支撐下，建議投資人不妨伺機尋求資金部位分批介入的時機，以參與後市的漲升行情。