參與這2檔債券ETF一月除息 把握最後買進日

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凱基投信旗下2檔債券ETF除息進入倒數階段，分別為凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 (證券簡稱：凱基新興債10+，證券代號：00749B)、凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金(證券簡稱：凱基科技債10+，證券代號：00750B)。

根據凱基投信最新期前配息公告，凱基新興債10+(00749B)每受益權單位預計配發新臺幣0.425元，凱基科技債10+(00750B)每受益權單位預計配發新臺幣0.4元， 2檔債券ETF訂於1月17日除息，參與本次除息的最後買進日為1月16日，2月21日即可領到配息。

凱基投信指出，觀察全球債券基金過去12周資金流向，可以發現全球債券基金在2023年12月底單周短暫出現淨流出後，進入2024年隨即回復大幅淨流入，連續兩周淨流入金額皆達百億美元以上水準，其中又以投資級債基金的資金流入最為顯著，開年第一周淨流入80億美元，第二周淨流入金額更進一步增加到131億美元，累計已11周呈現淨流入 。凱基科技債10+(00750B)基金經理人鄭翰紘表示，投資級債ETF具持續穩健提供債息特性，對收益型投資人具有吸引力；待利率反轉還有資本利得空間可期，可趁市場震盪伺機分批布局，卡位債息、價差雙收機會。

展望後市，凱基新興債10+(00749B)基金經理人郭修誠表示，開年以來債市受就業數據影響走軟，但新興市場債展現相對抗跌氣勢，觀察彭博新興市場債券指數，利差呈現小幅度收斂，顯示殖利率觸底反彈過程中，市場依舊看好新興市場債後勢表現。郭修誠指出，在美國進入緊縮循環末期下，資金可望流向新興市場；新興國家整體基本面穩定且通膨壓力持續減少，為各國央行實施貨幣政策營造更大轉向空間。

郭修誠指出，美國2023年12月非農就業數據出爐，顯示勞動市場緊俏，消費動能具彈性，使市場對美國聯準會(FED)3月降息的預期出現鬆動；在市場已過度反應FED降息幅度的情況下，短線須留意市場對2024年降息幅度仍有調整空間。不過隨著通膨正常化，FED態度偏鴿，短線的債市波動反而提供進場時機，待利率回升，可伺機加碼投資等級債以增加息收收益。

鄭翰紘表示，由於預期2024年美國通膨將逐步下滑，在反映通膨下行及經濟穩定狀態下，預期利率將呈現區間震盪下行格局；在利率下行環境中，投資級債價格表現空間將益發明顯。基於長天期債對利率敏感度更高，持續看好天期較長相關債券ETF的未來表現。而科技產業擁有AI長線趨勢與消費性電子景氣復甦雙重支撐，優質企業資產體質穩健，債信品質良好，可望更有能力持續支付債息。