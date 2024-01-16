併購報喜！神盾跳空開漲創29個月新高 今年來飆漲36％

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神盾集團併購報喜，15日停牌宣布以總價金47億元併購矽智財（IP）公司乾瞻科技，今（16日）開盤跳空亮燈漲停，攻上漲停版162.5元價位，創29個月來新高。此外，在買盤積極敲進下，開盤半小時內即成交近3千張，更有超過3千張買單排隊等買。

神盾今日股價跳空開漲，開盤即漲停，交易半小時內即成交近3千張，更有超過3千張買單排隊等買。若已去年最後一個交易日收盤價119.5元計算，今年10個交易日以來已經上漲43元，累計已經上漲約36％。

假設以119.5價位進場，並以今日漲停價賣出，將獲利逾4萬元。關注神盾進日買賣交易，在停牌前幾天似有出量布局跡象。

而神盾集團股也同步吸金，芯鼎、迅杰、安格昨日收盤以漲停作收，今日也聯袂大漲逾半根漲停，其中迅杰大漲逾8％，表現最為出色。

神盾集團15日停牌交易，並宣布以現金及換股方式取得IP公司乾瞻科技股權，分別以現金26億元、股權轉換21億元進行合併，總計規模達47億元，股份轉換基準日暫定於7月1日，轉換後乾瞻將成為神盾百分之百子公司，對於集團上游IP應用布局版圖有補強作用。

乾瞻科技為專注於先進製程設計、開發及銷售高速接口（High Speed Interface）、標準元件庫（Foundation IP）及特殊I／O之矽智財公司。

相較於子公司安國去年併購之星河半導體團隊，乾瞻專注於更上游之高速傳輸IP，對標國內業者即為M31，不過M31高速介面IP已通過台積電7奈米驗證，續向5奈米推進，USB4 IP亦持續推進7奈米和3奈米的開發，技術實力仍為業界領先。