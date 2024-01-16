AIoT應用市場崛起 北分署開辦物聯網趨勢課程、就業率超9成

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近年來5G、人工智慧（AI）等廣泛被應用，也帶動了對相關技術人才的持續需求，為因應當前產業需求及就業趨勢，勞動力發展署北分署113年度上半年將開辦物聯網、AI應用等91班次課程，提供2,118個訓練名額，訓後並協助考取專業技術士證照，幫助失待業民眾強化專業力與競爭力，開啟嶄新職涯。

為協助民眾就職轉職、企業充實人才，北分署113年上半年將開辦「物聯網-AI程式設計應用實務」、「物聯網應用設計」等課程，學習時數均超過900小時，深度學習演算法，訓後將具備整合AI模型、APP應用介面的能力，未來求職方向包括Python軟體工程師、APP跨平台應用設計工程師等，薪資市場行情可達60K以上；此外，傳統產業領域也推出相應的趨勢課程，包括「自動化控制機電」、「電腦數值控制機械」、「數位影音設計與行銷」等，培訓機電整合、自動化數值控制機械及數位行銷專業人才，未來就業薪資行情可達40K以上。

北分署自辦職前訓練課程包括「資訊服務」、「電機電子」、「機械」、「文化創意」、「空間設計與經營」等5大訓練職群，透過400~1000小時完整訓練課程，即使是非本科、跨領域的初學者，也能學得紮實的技能，同時輔導考取技術士證照、協助就業媒合，多管齊下幫助民眾職能加分，成功加值加薪接軌職場。北分署每年約培訓1,600名技職人才，理論實務兼具的紮實技能加上證照鍍金，訓後都成為企業的搶手人才，平均就業率達9成3；也歡迎企業直接與北分署聯絡，預約各訓練班的徵才，迅速找到立馬上手的好人才，共創勞雇雙贏。

北分署113年度失業者自辦職前訓練課程已陸續開放報名，「物聯網-AI程式設計應用實務」、「物聯網應用設計」、「數位設計與媒體行銷」、「珠寶飾品個人品牌實務」等熱門課程現正招生中。報名請上台灣就業通網站 https：／／www.taiwanjobs.gov.tw／、撥打免付費服務專線0800-777-888，或洽詢勞動部勞動力發展署北分署自辦訓練科(02)8995-6399分機1256李先生。