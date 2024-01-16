礁溪寒沐 「沐選」慶周年推出全新伴手禮 2／29前每日小物買一送一

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礁溪寒沐酒店複合式伴手禮店「沐選」慶開幕屆滿周年並搶攻年節送禮商機，即日起至2月29日推出多款人氣禮盒及慶祝活動，包含金黃酥香的「惡魔蛋黃酥禮盒」每盒9入880元，以及全新四種「九宮格禮盒」，嚴選出17款沐選人氣商品，一次滿足多樣口味需求，每盒9入680元起。同時推出出「每日小物買一送一」優惠，周一至周日天天有驚喜。

另外，點心房副主廚杜冠霈設計推出四款季節限定草莓糕點「草莓可頌」、「草莓丹麥花」、「草莓生乳捲」、「青檸草莓塔」，選用新鮮大湖草莓，美味與顏值滿分，每款110元起。

礁溪寒沐酒店「沐選」，自2023年1月開幕以來，致力於打造礁溪最佳伴手禮購買體驗，挑高設計的寬敞空間、大型落地窗引入自然光線，清新明亮風格，不論是採買選購或是內用休憩，皆可愜意享受。伴手禮首推超人氣「惡魔蛋黃酥」，可選擇3入裝300元或是9入裝880元。副主廚選用頂級法國AOP發酵奶油，以特殊技法每日手工揉製，製成奶香濃郁的酥脆外皮，包裹以烏豆沙與日式紅豆餡，獨家比例製成的細嫩豆沙，內餡中間包入宜蘭三星鄉信仁牧場，每日現敲出的鹹蛋黃，一口咬下酥香外皮，清甜豆沙結合飽滿鹹蛋黃，於口中交融，號稱一試上癮。

為歡慶「沐選」開幕滿周歲及新春年節需求，杜冠霈研發三款九宮格禮盒系列，及一款集結沐選多款人氣商品的蛋糕禮盒，格格有驚喜。「瑪德蓮九宮格」每盒680元，法國經典的貝殼狀常溫小蛋糕，厚實口感蘊含濃厚奶香，主廚分別選用酸甜的草莓及檸檬，製成獨特果香風味的「草莓瑪德蓮及檸檬瑪德蓮」，以及另一口味以靜岡抹茶粉打造特色風味茶的「抹茶瑪德蓮」，造型小巧繽紛十分討喜。「小塔九宮格」每盒880元，酥香塔皮包裹三款濃郁內餡，「檸檬塔」以新鮮檸檬加入香草卡士達醬，製成清爽酸甜的檸檬卡士達內餡、及「草莓塔」以佳麗寶白巧克力融合新鮮草莓，熬煮成濃郁香甜的草莓卡士達餡。「巧克力塔」則選用法國可可巴瑞巧克力，醇厚濃郁不膩口，細膩玫瑰花造型擠花，綻放甜蜜滋味。

「最中餅九宮格」每盒880元，「最中餅」為做工繁複的日本皇宮御用點心，需先將糯米輾成粉後蒸熟、塑形，再以細火烘烤，製成米香薄脆的外殼，內裡包覆兩款特色口味，「櫻花核桃最中餅」以清香櫻花白豆沙內餡搭配烘烤過的香脆核桃碎，清甜淡雅且增添了酥碎的核桃口感。「抹茶蔓越莓最中餅」選用靜岡抹茶粉，醇厚的抹茶香氣與酸甜蔓越莓乾交織出豐富層次。「沐選蛋糕九宮格」每盒1,080元，集結沐選人氣蛋糕，在副主廚巧手下將招牌蛋糕完美縮小，芋頭蛋糕、栗子炫風、巧克力蛋糕、檸檬塔、抹茶塔、提拉米蘇慕斯、水果馬卡龍、芝麻泡芙、草莓瑪德蓮等九種口味一次滿足，精緻外型小巧繽紛，年節送禮好選擇。

草莓季甜點限時嘗鮮，一年一度夢幻草莓季又來了，副主廚嚴選大湖新鮮草莓推出四款季節限定草莓糕點，頂級日清麵粉與法國AOP奶油，副主廚每日以手工揉製，推出酥香細緻的「草莓丹麥花」，外皮包裹細滑卡士達醬，並點綴新鮮草莓。以及，另一款以特殊折疊與裁切方式，製成特色船型的「草莓可頌」，酥脆千層中層層堆疊杏仁奶油內餡及綿密卡士達醬，酥皮搭配鬆軟內裏，豐富層次於口中完美交融，上方點綴上飽滿鮮草莓，每個110元。「青檸草莓塔」塔皮包裹香甜杏仁奶油餡，及手工熬煮草莓果醬，並堆疊上以頂級日本中沢奶霜與檸檬卡士達餡一同打發成的清爽檸檬乳霜，上層豪邁裝飾上四顆香甜草莓，並點綴開心果碎，清爽綿密的口感融合草莓的酸甜滋味，一口咬下清甜酸香不膩口，每個240元。

延續沐選招牌生乳捲系列，推出夢幻「草莓生乳捲」每條680元，以日式戚風蛋糕體製成綿密外皮，內裡選用頂級日本中沢奶霜，製成淡雅清香的生乳內餡，並放入十顆飽滿大湖鮮草莓，每一口都能品嘗酸甜幸福滋味。為歡慶週年，即日起至2月29日期間，加碼祭出「每日小物買一送一」優惠，周一桂圓麵包、周二千層吐司、周三檸檬塔、周四生吐司、周五馬卡龍禮盒、周六MU醬娃娃及周日啵啵蛋糕，人氣麵包、甜點及超萌MU醬娃娃周邊商品等，每日送驚喜。