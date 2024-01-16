《商情》期銅漲0.5%；原油轉跌；鐵礦石續挫；BDI指數跌至4個月新低

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時報-商情早報

1.適逢馬丁路德金恩紀念日，周一紐約期金休市一日。

2.LME:01/15期銅收8381.00美元/公噸，漲42.00美元。

3.NYMEX:01/15馬丁路德金恩紀念日休市。

4.布蘭特原油下跌0.12美元，每桶為82.36美元。

5.01/15BDI運費指數為1360.00。

6.SICOM:天然橡膠2月期貨RSS3上漲1.90美分。

7.NYCE:1/15因馬丁路德金恩紀念日休市。

8.CBOT:1/15因馬丁路德金恩紀念日休市。

9.01/15TRJ-CRB因馬丁路德金恩紀念日休市。

10.SGX:62%鐵礦石報每公噸132.88美元，跌1.30美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-適逢馬丁路德金恩紀念日，周一紐約期金休市一日；回顧近一周，由於去年12月消費者物價指數(CPI)高於預期，恐會降低Fed3月降息的可能性，但在上周五因中東衝突升溫，以及英美空襲對於攻擊紅海貨運船隻的犯罪組織，促使避險情緒增加，令金價上漲逾1%；截止至上周五(1/12)終場收盤報價，2月黃金漲32.40美元，報2051.60美元；3月白銀漲0.62美元；4月白金漲1.50美元；3月鈀金跌4.50美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-降息前景提升，期銅漲0.5%；因數據顯示上個月最大經濟體美國，生產者價格指數意外下降後，對美國聯邦儲備理事會(FED)三月降息的可能前景提升，致倫敦(LME)銅價上漲，終場周一指標期銅上漲42美元；期錫上漲150美元；期鎳下跌125美元；期鋅上漲44.5美元；期鋁下跌15美元；期鉛上漲17.5美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-交投清淡，周一倫敦原油期貨轉跌，因適逢美國馬丁路德金恩紀念日，紐約油市休市，市場持續關注美英軍隊對葉門胡塞武裝進行空襲行動，推升油價盤中走高，不過因供油是否會有實質性中斷的影響，致尾油價回跌，倫敦ICE-3月布蘭特原油期貨下跌0.14美元，報78.15美元/桶，美國NYMEX-2月輕質原油期貨電子盤介於71.23-72.93美元區間交易。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-需求疲弱，周一BDI指數跌至4個月新低；儘管紅海運輸中斷令市場參與者緊張不安，但由於巴西港口的擁堵情況減少，且當前適逢季節性需求疲軟，使得整體運力供給充裕並呈現船貨僵持局面，致終場波羅的海乾散貨BDI指數跌至4個月以來新低；其中最新報價BDI指數下跌100點，收1360點，跌幅6.9%；BCI指數下跌292點，收1880點，跌幅13.4%；BPI指數上漲2點，收作1412點，漲幅0.1%；BSI指數下跌10點，收作1078點，跌幅0.9%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-汽車數據強勁，周一亞洲天膠期貨全面上漲；據了解，奧迪2023年銷量超越了新冠疫情前成績，已達到190萬輛，保時捷交付量總計也達75415輛，較2022年增長7.6%，亦連帶提振橡膠輪胎之使用需求，促使終場亞洲天膠期貨全面上漲；其中大阪交易所OSE橡膠6月期貨漲2.1%，報每公斤266.1日圓；新加坡交易所SICOM橡膠2月期貨漲0.3%，報每公斤153.50美分；上海交易所SHFE橡膠5月期貨漲0.1%，收於每噸13785元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-適逢馬丁路德金恩紀念日，周一芝加哥穀物期貨休市一日，截至上周五穀物期貨多收黑，因供應強勁而美國需求疲軟玉米、大豆暴跌，據美農業部報告指出，美國玉米庫存升至2018年以來的最高水平後，令玉米期貨暴跌至三年低點，大豆也大幅下跌，價格跌至 26 個月以來的最低價，因報告顯示巴西作物產量高於預期，以及美國近期收穫的單產和產量提高，引發拋盤湧現，由於俄羅斯入侵烏克蘭以及不利的天氣，讓糧食供應變得更加緊張，終場3月小麥跌7.75美分，3月玉米跌10.75美分，3月大豆跌7美分，3月黃豆油跌0.12美分，3月黃豆粉漲0.7美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-適逢馬丁路德金恩紀念日，周一ICE棉花期貨休市一日；綜觀近一周期棉漲跌互見，由於美國農業部每周出口銷售數據報告強勁，加上國際油價上漲，提振棉價上揚，並創一個月新高，但上周五期棉回跌，因農業部(USDA)月度供需報告顯示，由於全球消費量下降，加上中國天然纖維產量預估上調，致期棉回跌；截止至上周五(1/12)終場ICE美國交易所2號棉花3月棉跌0.06%，報每磅81.31美分；中國鄭州商品期貨1月期棉結算跌0.52%，報每公噸15420人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-中國央行利率變動，鐵礦石續跌；因中國央行利率政策違背市場預期，並堅持中期利率不變，令交易商感到失望，加上，需求持續疲軟以及港口鐵礦石庫存增速快於預期，致新加坡和大連鐵礦石期貨價格受挫下跌。終場周一新加坡交易所62%鐵礦石近月跌0.97%，報每噸132.88美元；大連期交所9月交割鐵礦石跌1.93%，報每噸865.5人民幣。(呂方維整理)(商品行情網)