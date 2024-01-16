《金融》善用年終獎金聰明理財 銀行點選3類工具讓小錢變大

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【時報記者任珮云台北報導】又到了年終獎金入袋的日子，銀行推薦的龍年聰明理財術，其工具包括美元定存、美股基金和保險。

凱基銀行表示，民眾不妨將餘裕的資金配置在收益相對穩定的優惠定存，凱基銀行推出限時限量美元優惠定存及換匯優存活動，可享7天期定存年息高達10%，民眾可以趁著美元緩跌時買入，同時賺進匯差和利率，一起享好利過好年。

另外，以新資金或換匯資金承作，美元高利定存可享年息5.5%，存入1萬美金可較一般定存多領約臺幣2800元的利息；臺幣高利定存則可享年息1.65%，存入30萬臺幣可較一般定存多領約臺幣500元的利息。

至於美股，預估全年仍有正報酬的機會，尤其在大選年的第四季行情尤其明顯，建議民眾亦可把握時機搶先布局、逢低買進。凱基銀行即日起至2月29日止推出理財優惠活動，透過凱基銀行網路銀行或行動銀行APP申購精選基金，不論單筆與定期定額皆享0元手續費，另申購美股及ETF則享單筆手續費0.15%。

而在保單方面，凱基銀行建議可趁勢規畫中長期且高保障的保險配置，其中又以利變型保單為市場熱門選項，兼具資產增值、傳承及保障。青壯世代可考量自身需求和經濟能力，選擇2年、6年及10年不同繳費期間，除享終身保障外，符合條件有機會每年領取生存保險金和享有增值回饋分享金，為退休生活創造穩定保障。50歲以上熟齡世代，隨家中子女外出打拚、成家立業，應對空巢期與扮演子女後盾，建議投保凱基人壽基業長青美元利率變動型終身壽險-定期給付型，除提供6年、10年及20年繳費年期，最高可享有1000萬美元身故保障，還可將增值回饋分享金選擇以繳清保險方式增加保險金額，讓愛加倍，給家人無後顧之憂。