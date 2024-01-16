調節壓力沉重 台指期早盤跌近200點

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台指期16日早盤開低走低，盤中一度重挫逾200點，低點下探17,321點，目前暫報17,363點，下跌191點，漲幅1.08％，成交口數約5.4萬口；小電子期下跌7.35點，報價867.4點；小金融期下跌20.8點，成交價1,672.4點。

美國金融市場因馬丁路德金恩紀念日休市一天，歐元區 11 月工業生產 MoM -0.3％，符合市場預期，但⾼於前值的-0.7％；若和去年同期相比，歐元區 11月工業生產YoY -6.8％，低於前值的-6.6％。歐元區 11 月生產者物價指數 PPI YoY -8.8％，低於市場預期的-8.7％，但⾼於前值的-9.4％；以月增率來看，歐元區 11 月生產者物價指數 PPI MoM -0.3％，低於市場預期的-0.1％，也低於前值的 0.3％。

第一金投顧指出，美股道瓊早已創下歷史新高，目前仍在多頭整理格局中，行情一波到底不預設高點。短線上美股雖漲多但並未修正，是個強勢整理格局，選後不確定因素消失，台股今年行情將開始正式啟動，各題材產業將重新開始輪流上漲。

關注其它期貨交易情況，臺幣黃金期貨報價7,819.5點，上漲2.5點；布蘭特原油期貨成交價2,442點，下跌6.5點；富櫃200期貨下跌66點；盤中暫報9,158點；臺灣永續期貨下跌111點，成交價8,764點；臺灣生技期貨下跌34點，報價4,083點；半導體30期貨下跌58點；成交價4,900點；航運期貨暫報153.3點，下跌3點；國外指數部分，美國那斯達克100期貨暫報16,905點，下跌77點；美國費城半導體期貨下跌18.5點，來到4,068點；富時100指數期貨暫報7,570點，下跌62點。