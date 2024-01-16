跟ECFA無關照樣慘 謝金河揭陸1產業黃金十年泡湯

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【旺得富理財網 李宗莉】中國大陸經濟進入產能過剩的調整期，讓台泥、中鋼、台塑四寶等本業營運也跟著黯淡。財信傳媒董事長謝金河表示，不僅塑化、水泥等ECFA相關的產業陷入苦戰，更預告電動車將成今年最大的殺戮戰場，上游碳酸鋰、電解鈷、硫酸鎳價格暴跌，甚至不乏一口氣下殺9成者，示警相關產業可能一路南下，看不到盡頭。

謝金河以「中國產能外溢效應將獵殺全球」為題發文，指出台灣大選過後，大家都在探索台灣產業及經濟的未來，但答案其實很簡單，連結美國的科技創新產業，今年仍然看好，但是連結中國的產業，今年恐怕會很苦戰，特別是和ECFA相關的產業，恐怕會很辛苦。

過去30年，美國號召全球投資中國，來自全世界的資金投入中國，至少2.7兆美元，美中角力下，美國號召全球移動生產基地，供應鏈移轉，也牽動未來產業版圖，過去投資中國的資金正快速移出，今年以來，日本、印度股市大漲，正是資金移動的效果。

接下來，中國經濟會往下調整，中國在扮演世界工廠的時代，各大產業產能全開，現在需求轉弱，很多產業不但未減產，而且產能全開。例如，中國水泥年產30億噸，實際需求可能只有20億噸，台泥在台灣夠大了，但年產5000萬噸，中國水泥降價，全球水泥產業跟著黯淡。

台塑四寶去年淨利440億元，獲利呈現腰斬，台塑石化董事長陳寶郎說是美國不景氣，但謝金河認為，其實是來自中國的殺戮。經過30年的奔馳，中國有很多產業產能占全球一半以上，像中國生產粗鋼10億噸，台灣中鋼只有1千多萬公噸，壓力當然無限大。

過去10幾年來，從面板、太陽能電池模組到LED，今年從石化、鋼鐵、水泥、機械、紡織⋯這一連串的殺戮才剛剛開始，太陽能電池模組的隆基綠能股價跌8成、新疆保利恊鑫慘跌，台灣也在殺戮中。

今年最激烈的殺戮可能在電動車，現在上游的碳酸鋰、電解鈷、硫酸鎳價格都暴跌，有的一口氣殺9成，往下是寧德時代、贛州鋰業股價暴跌。謝金河提醒，2024投資第1條守則：避開中國殺戮！有的產業可能會一直往下，看不到盡頭。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。