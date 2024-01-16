美債殖利率驚見4％ 台股跳水 老手2理由「今年行情不會差」

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【旺得富理財網 王順泉】台股在總統大選落幕後，昨天開高走低，表現不如市場預期。由於美元指數反彈，美國10年期公債殖利率再度站回4%大關，台幣昨走貶，台股今天早盤重挫，選後外資回歸行情落空。不過，外資與本土法人對於台股後市不看淡，摩根士丹利證券最新報告，預期指數將走中長多，樂觀情境上看2萬點。

摩爾投顧分析師楊育華表示，上週五美國公布生產者物價指數(PPI)年增僅1%，低於市場預期的1.3%，這項數據強化了市場對於聯準會3月可能降息的預期。不論如何，今年就是美國降息年，加上年底美國總統大選，回顧近10次美國總統選舉年，S&P 500上漲機率高達80%，預料台股今年狀況也不會太差。短線的震盪會是很好的進場點。

摩根士丹利指出，台股在總統大選不確定性因素消除後，將延續2023年的多頭走勢，將台股目標指數上調至18,500點，樂觀情境下更上看20,000點。

不過摩根士丹利也提醒，近年外資在評估台股時，地緣政治風險持續納入考量。以去年來說，台股大漲3,793點逼近歷史新高，外資雖然買超，但對台股持倉水位仍在近19年來低檔，顯示台灣地緣風險的影響。

國內法人表示，民進黨持續執政，台股相關政策概念股可望受惠，包括綠能、重電、生技、國防、航太等，但對於觀光、航空及塑化等ECFA相關族群相對不利。

此外，「台版晶片法」上路，下月開始受理申請，加上半導體、AI等前景樂觀，以中長線觀點，半導體、IC設計、網通以及AI概念等族群，有機會表現。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。