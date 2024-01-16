缺工連鎖效應：設施物業管理外包趨勢蔚為風尚！

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全球不少國家在退休潮、缺工潮的挑戰下，加薪「搶人」大戰正方興未艾，台灣這波缺工潮迄今仍無解，尤其營建成本還在史上最高點，居高不下，不少企業在人才難覓、缺工連鎖效應下，為維持企業本身的核心競爭力，紛紛把非核心業務的設施物業管理委外承包，這股趨勢已蔚為風潮。

近年來在人才難尋的大環境下，企業在因應人力短缺問題面臨著巨大挑戰，為了維持競爭力，多數企業選擇專注投資核心業務、將非核心業務外包專業顧問已成趨勢，其中包括設施物業的管理。

仲量聯行表示，仲量聯行為台灣唯一一家同時提供設施物業管理服務給房客，和物業管理服務給房東的不動產外商公司，在台灣的設施物業管理面積和收入，在過去的五年，都呈現兩倍的增長，該業務聘用員工和客戶數量也在短短五年成長超過50％，這顯示有越來越多企業看見外包設施物業管理服務的價值，尋求專業協助，選擇將該項必要之服務委外給整合性物業管理公司。

若從產業類別來看，過去五年屬科技業及半導體製造業的設施物業管理需求，竄升最為顯著，眾多科技龍頭紛紛在台灣成立總部和數據中心，而全球前十大半導體設備廠商中，有超過一半都選擇仲量聯行作為設施物業管理委任對象。

除了主要的外商客戶外，仲量聯行也觀察到非外商之本土大樓房東、壽險及開發商，近三年客戶數也呈現兩倍成長，顯示外包設施物業管理業務，已成為國內外企業解決人力短缺及維持服務品質的重要策略之一。

仲量聯行智動辦公部資深協理張儀芬表示，外包設施物業管理的好處不僅體現在解決企業人才難尋、能讓客戶專注於核心業務提升競爭力、分散風險、提供透明的績效報告等，更因為我們橫跨產業，與高科技和半導體產業有緊密的聯繫，能提供豐富與先進的成功案例供客戶參考。透過專業SOP以及國際化的服務標準，可確保客戶營運穩定，提供員工舒適的工作環境，也提供相關物管從業人員個人職涯升遷機會，提高留任率。

仲量聯行董事總經理侯文信表示，在ESG的熱潮下，建物的有效營運管理與減碳成為重要議題，高品質的設施物業管理在商用不動產生命週期中扮演非常重要的一環。目前仲量聯行在全台灣管理超過80個案點，管理面積從2019年的30多萬坪增長到2023年65萬坪，員工人數、營業額以及客戶數量，幾乎是同業的兩倍之多，該部門在公司的營收扮演重要的一部分。

侯文信指出，預期仲量聯行之後會有更多企業開始重視外包設施物業管理服務的選項，不只能解決人力短缺的問題，更使企業能將資源投注在真正能帶來價值的核心業務上。