謝票行情得等520？資深分析師點名5檔很會飆：最高曾漲66％

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【旺得富理財網 李宗莉】選後兩岸關係趨於緊張，資深分析師表示，大陸對台灣文攻武嚇的強度是否增加，將看賴清德520總統就職演說的兩岸政策而定，半導體、AI、軍工、安控、通訊等5大信「賴」產業，謝票行情不會太早發酵。除半導體後市待台積電周四（18日）法說展望確認，軍工則是基期最低，點名雷虎、漢翔等5檔籌碼沉澱逾半年，有機會重演去年4月的至少3成漲幅。

萬寶投顧投資總監蔡明彰認為，選後台股回歸基本面，但賴清德當選總統，兩岸關係趨於緊張，大陸是否針對台灣文攻武嚇是重點，若是一般軍演，早已司空見慣，但萬一加大力道，就會造成台股恐慌，預料將緊縮ECFA，對石化、紡織、機械、工具機等傳統產業有不小衝擊，台灣1年出口損失60億美元，恐導致數萬人失業，衝擊較大。

以石化產品為例，2022年出口350億美元，銷陸116億美元，佔總出口33％，ECFA早收清單的石化產品銷陸71億美元，平均免除進口關稅稅率7％，關稅利益近5億美元，未來這5億美元的關稅減免恐沒了，台灣石化產品在大陸市場缺乏競爭力，不利台灣整體出口金額，最後造成石化產業失業上升。

但他也認為，一旦中國發動大規模文攻武嚇，軍工股將是少數逆勢族群。

軍工股曾在2023年3~4月總統蔡英文出訪過境美國，中國軍演時大漲過一波，台股2023年4月下跌近300點，但軍工股異軍突起，雷虎上漲29％，漢翔也大漲39％，寶一大漲66％、駐龍漲30％、亞航漲57％等，績效領先者大致是無人機、航太相關個股。

蔡明彰認為，由於軍工股已整理超過半年，籌碼有效沈澱，選後若台股下跌，反而有表現機會。

然而，有贏家也有輸家，兩岸交流概念股的航空、觀光選後短線看跌，國民黨總統候選人侯友宜主張兩岸恢復交流，開放陸客、陸生來台，帶動經濟、觀光，原本期待的商機落空。

油價上漲侵蝕航空獲利，達美航空下調今年收益預期，股價重挫，美股航空股財報警鈴大作，對台股航空股有不利連動，他研判，大陸不會在賴清德當選再錦上添花，開放陸客來台觀光。

尤其在疫情解封後，飯店、旅行社股價普遍強力反彈，有些個股改寫天價，藍白敗選恐衝擊估值已高的觀光飯店股，夏都、寒舍2023年股價狂漲逾1倍，夏都本益比近50倍。

另據賴清德的產業政見，將發展半導體、人工智慧、軍工、安控、通訊5大信賴產業，但賴清德是少數總統，得票率40％，也讓蔡明彰認為，新總統概念股恐怕不會在520就職前就反應。

2008年馬英九當選，得票率逾50％，主張的陸客觀光概念股提前大漲，晶華曾締造738元天價，並曾任台股股王。2016 年蔡英文當選，得票率也逾50％，半導體龍頭台積電130.5元落底，任內漲到688元歷史高價，連同股息大漲5倍，護國神山的稱號在蔡總統任內出現。

蔡規賴隨，賴清德仍會重壓台積電，台積電18日將召開法說會，綠能的太陽能、儲能是蔡英文推動，賴清德未來將延續，但部分個股基期已高，提醒選後慶祝行情不要過度追高。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。