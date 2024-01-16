54萬退休族今年起每月多拿560元 首次入帳時間曝光

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【旺得富理財網 李宗莉】65歲以上專屬的老農津貼，每4年依CPI（消費者物價指數）成長率調整，自1月起調高560元，調整後為每人每月全額可領8110元，除為老農津貼上路迄今的第3度調整，農業部也表示，預定2月撥款入帳，約54萬人受惠。由於老農津貼依規為每月20日轉帳撥款，若遇假日將會提前發放，而今年適逢農曆春節，2/8起將連放7天長假，推估有機會提前趕在春節前入帳。

老農津貼自1995年5月底起，按照《老年農民福利津貼暫行條例》規定發放，以照顧農民晚年生活，保障其經濟安全，去年度發放金額約482.87億元，約56.4萬人受惠。

農業部表示，依《老年農民福利津貼暫行條例》規定，老農津貼發放金額每4年應依CPI成長率調整，且只會調升、不會調降。由於目前老農津貼每月發放7,550元，是在2020年進行調整，依規應於今年1月起參照CPI成長率重新調整。

由於根據行政院主計總處資料顯示，去年CPI 較2019年上漲7.34％，計算後，老農津貼每月發放金額調整為8110元，自今年1月起實施，並於2月發放。

至於老農津貼發放對象，為年滿65歲的農漁民，除在國內設有戶籍，且於最近3年內每年居住超過183天才行。其中以參加農保為例，申領時參加農保且年資合計15年以上者，可領取全額津貼；2014年7月17日（含）前已參加農保且持續加保，於申領時加保年資合計6個月以上、未滿15年者，可領取半額津貼。