《台北股市》外資憂立院僵局 選後關注「這4件事」

【時報記者任珮云台北報導】台股今早下跌逾百點，失守五日線。總統大選後的台股和台灣經濟前景，美系外資出具最新報告，將焦點放在沒有任何政黨贏得立法院的多數。外資指出，分裂的政府對台灣未來四年的政策議程有多大影響仍不清楚。自2008年以來的16年中，總統和立法院的多數派始終來自同一政黨。民進黨在過去的8年中掌握了政府的執行和立法機構，使得法律的制定相對順利。這次，政府的新組建可能會限制新總統賴清德通過法案和實施政策變革（例如預算支出）的能力。只有在民進黨與台灣民眾黨組成聯盟的情況下，這種僵局才有可能避免，但市場認為這不太可能發生。

選後的下一步，外資關注的4件事，分別為：

1.2024年2月1日，下一屆立法院首日選舉立法院院長。

2.民進黨、國民黨和民眾黨是否能在立法院有效協商。

3.中國大陸是否將取消更多甚至整個《經濟合作架構協議》（ECFA）下的早期豐收計劃。

4.賴清德在5月20日上任時的就職演說。

外資指出，雖然選舉結果引起了一些有關地緣政治緊張局勢的擔憂，但我們認為實際的經濟影響將是有限的。在短期內，市場將密切關注中國大陸是否將取消更多甚至整個《經濟合作架構協議》（ECFA）下的早期豐收計劃，該協議為台灣產品提供優惠關稅。

若發生最極端的情況，《經濟合作架構協議》（ECFA）被完全暫停，約有5%的台灣出口將受到影響（並非禁止，而僅僅是課以更高的關稅）。需要注意的是，在ECFA下的主要受益者是傳統行業，包括石化、機械和紡織品。然而，這些產品僅占台灣對中國大陸出口的約20%，進而貢獻了台灣總出口的25%。對中國大陸的出口中，以電子零件（主要是半導體）為主，佔台灣總出口的一半以上，不會直接受到ECFA狀態的影響。