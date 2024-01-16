《國際金融》歐股收跌0.5% 中國未降息、殖利率揚升

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在債券殖利率揚升之下，歐股周一收市走弱；同時之間，由於中國人行捨棄了降息預期，讓投資人感到不安，中國股市下跌。

周一泛歐Stoxx 600指數收盤下跌2.57點或0.54%，為474.19點。歐股今年以來已跌1%。英國股市周一跌0.4%，德國股市跌0.5%。

美國股市周一適逢國定假日，休市一天。

中國滬深300指數跌到至2019年以來最低點，收盤跌0.1%。無視市場降息預期，中國人行在周一維持中期利率不變。

德國公布2023年GDP為萎縮0.3%，符合預期，但表現遜於2022年的成長1.8%。

歐元區11月工業生產為月減0.3%，符合預期。

匯豐銀行多元資產策略師Duncan Toms說，市場很容易受到對今年大幅降息預期的影響，他說：「(股票)價格已如此高，估值幾乎沒有支撐，我們預計，所有類別的資產都會出現廣泛的調整」。

根據貨幣市場的定價，目前交易員預計，聯準會今年將降息165基點(1.65個百分點)，並且有80%的機會從三月開始降息。

荷蘭ING集團貨幣策略師Francesco Pesole說，一月上半的美國利率預期和數據之間，存在不一致，聯準會最重要的兩個數據勞動力資料和消費者物價指數(CPI)都比預期的更熱。但降息預期仍為主流。

美國公債交易週一休市，但德國10年期公債殖利率上漲5基點，至2.195%，接近12月中旬以來的最高水準。

台灣執政的民進黨在周末獲得勝選，雖然此一結果讓北京感到不滿，然而市場對此反應有限。

紅海航運中斷為油價提供了支撐，不過對今年需求的疑慮，限制了油價的上漲。布蘭特原油下跌0.8%，至每桶77.66美元，低於上週五創下的兩週高價的80.75美元。