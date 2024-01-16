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水路不通空運已漲13％？聯邦快遞CEO不認同

美國物流龍頭聯邦快遞執行長辛柏文認為還沒有出現紅海危機帶動空運業務明顯成長。圖／美聯社
美國物流龍頭聯邦快遞執行長辛柏文認為還沒有出現紅海危機帶動空運業務明顯成長。圖／美聯社

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以哈戰火持續延燒，葉門反政府組織胡塞武裝為了聲援哈瑪斯，襲擊行經曼德海峽船隻，迫使航運公司紛紛繞行好望角，拉長運輸時間。現在傳出，出口業者被迫尋找替代方案，就有國際貨運預訂平台執行長表示，航運公司宣布改道以來，空運運費漲幅已達13%，不過美國物流龍頭聯邦快遞執行長辛柏文則持相反看法，認為還沒有出現紅海危機帶動空運業務明顯成長。貨運代理預訂平台執行長Zvi Schreiber：「紅海航線的成本價格已從11月攻擊開始前，約1,200美元躍升至約4,800美元，在這些攻擊期間它的數量增加了4倍，所以這是一個相當大的跳躍，當中斷出現時，這一點變得非常重要，因為如果貨運在海上延誤，人們必須迅速轉換，也許他們需要透過空運發送一些貨物。」

紅海危機迫使航運公司紛紛繞行好望角，拉長了運輸時間，出口業者被迫尋找替代方案，就有國際大型貨運預訂平台執行長表示，空運運費漲幅已達到13%，凸顯運輸需求由海運轉向空運。

鎧仕國際聯運董事長管治政：「其實目前的狀況，它並不是每一班，都會全面調漲 漲到滿的價格，很多價格還要看它當時，每一班航班裝載的狀況，空運（出口）的價格，約有10%~15%的調漲，但是價格還是非常的浮動。」

台灣專門做歐洲空運業者點出，台灣出口歐洲空運以高科技產品為主，進口則多是食品及食品原料，運價波動相對穩定。不過美國物流龍頭聯邦快遞（FedEx）執行長辛柏文，14日出席全美零售業聯合會會議時釋出當前觀察，表示航運占全球貿易運輸的90%，即便是很小的變化也會產生影響，而目前並未看到紅海危機帶動空運業務出現明顯成長。

全球物流貨運 SEKO Logistics執行長柏克（Brian Bourke），也分析紅海危機對全球供應鏈影響嚴重程度，取決於路線變更的時間長短，歐洲到美國東岸海轉空，將以消費性電子產品、高價值消費品和時尚服飾等高價商品開始。

鎧仕國際聯運董事長管治政：「每一年在12月、1月的時候，我們都會跟國外的代理航空公司去談，新年度是不是能有新的價格，可是目前根據紅海這個事件，目前為止，航空公司都踩的非常的硬，它們不太願意讓步。」

言下之意就是，對於紅海危機什麼時候結束，市場都還在觀望，而國內承攬業者紛紛表示，即將進入過年前急單湧現，空運傳統旺季，最快本周末就會出現。（記者貝庭、方劭丞／台北採訪報導）

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