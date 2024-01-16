水路不通空運已漲13％？聯邦快遞CEO不認同

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以哈戰火持續延燒，葉門反政府組織胡塞武裝為了聲援哈瑪斯，襲擊行經曼德海峽船隻，迫使航運公司紛紛繞行好望角，拉長運輸時間。現在傳出，出口業者被迫尋找替代方案，就有國際貨運預訂平台執行長表示，航運公司宣布改道以來，空運運費漲幅已達13%，不過美國物流龍頭聯邦快遞執行長辛柏文則持相反看法，認為還沒有出現紅海危機帶動空運業務明顯成長。貨運代理預訂平台執行長Zvi Schreiber：「紅海航線的成本價格已從11月攻擊開始前，約1,200美元躍升至約4,800美元，在這些攻擊期間它的數量增加了4倍，所以這是一個相當大的跳躍，當中斷出現時，這一點變得非常重要，因為如果貨運在海上延誤，人們必須迅速轉換，也許他們需要透過空運發送一些貨物。」

紅海危機迫使航運公司紛紛繞行好望角，拉長了運輸時間，出口業者被迫尋找替代方案，就有國際大型貨運預訂平台執行長表示，空運運費漲幅已達到13%，凸顯運輸需求由海運轉向空運。

鎧仕國際聯運董事長管治政：「其實目前的狀況，它並不是每一班，都會全面調漲 漲到滿的價格，很多價格還要看它當時，每一班航班裝載的狀況，空運（出口）的價格，約有10%~15%的調漲，但是價格還是非常的浮動。」

台灣專門做歐洲空運業者點出，台灣出口歐洲空運以高科技產品為主，進口則多是食品及食品原料，運價波動相對穩定。不過美國物流龍頭聯邦快遞（FedEx）執行長辛柏文，14日出席全美零售業聯合會會議時釋出當前觀察，表示航運占全球貿易運輸的90%，即便是很小的變化也會產生影響，而目前並未看到紅海危機帶動空運業務出現明顯成長。

全球物流貨運 SEKO Logistics執行長柏克（Brian Bourke），也分析紅海危機對全球供應鏈影響嚴重程度，取決於路線變更的時間長短，歐洲到美國東岸海轉空，將以消費性電子產品、高價值消費品和時尚服飾等高價商品開始。

鎧仕國際聯運董事長管治政：「每一年在12月、1月的時候，我們都會跟國外的代理航空公司去談，新年度是不是能有新的價格，可是目前根據紅海這個事件，目前為止，航空公司都踩的非常的硬，它們不太願意讓步。」

言下之意就是，對於紅海危機什麼時候結束，市場都還在觀望，而國內承攬業者紛紛表示，即將進入過年前急單湧現，空運傳統旺季，最快本周末就會出現。（記者貝庭、方劭丞／台北採訪報導）