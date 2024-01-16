1／16盤中熱門焦點股

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今（1/16）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）神盾、智原 IP併購再出手

IP矽智財成為產業關鍵資源，IC設計業者有志一同，神盾（6462）集團15日宣布以總價金47億元併購乾瞻科技，智原（3035）同日宣布斥資2千萬美元（約新台幣6.25億元）併購美國老牌IP公司Aragio Solution，均全力搶攻高速傳輸商機。受此利多激勵，神盾今（16）日早盤隨即以跳空漲停開出，大漲14.5元、以162.5元創下波段新高；智原股價也開高走高，截至上午9:40股價漲幅近5%。

神盾集團再擴大，15日宣布取得IP公司乾瞻科技股權。乾瞻科技為專注於先進製程設計、開發及銷售高速接口（High Speed Interface）、標準元件庫（Foundation IP）及特殊I／O之矽智財公司。無獨有偶，智原也宣布擴大布局IP，將觸角延伸至美商Aragio Solution，智原表示，Aragio相關IP已取得台積電12奈米之矽驗證，7奈米也在進行中，未來將擴大智原往先進製程領域之市占。

神盾併購乾瞻總價金47億元，分別以現金26億元、股權轉換21億元進行合併，股份轉換基準日暫定於7月1日，轉換後乾瞻將成為神盾百分之百子公司。

乾瞻經營團隊大有來頭，總經理王心石曾任智原科技研發副總，爾後加入訊崴技術IP部門總裁。業界透露，團隊在華為遭到制裁後另闢蹊徑，2019年9月成立乾瞻後，積極布局歐美市場，既有AI／HPC等美系大廠客戶、儲存系統廠、車用及晶圓代工廠等。

相較於子公司安國去年併購之星河半導體團隊，乾瞻專注於更上游之高速傳輸IP，對標國內業者即為M31，不過M31高速介面IP已通過台積電7奈米驗證，續向5奈米推進，USB4 IP亦持續推進7奈米和3奈米的開發，技術實力仍為業界領先。

智原則以100％持股子公司勝邦投資，斥資2千萬美元收購Aragio Solution，主要目的為配合集團策略，以達策略性投資及布局綜效。該公司專注封裝互連之輸入／輸出（I／O）系統介面單元，並具有業界領先之靜電放電（ESD）保護功能，為先進製程Interface IP提前布局。

法人指出，Aragio Solution於Interface IP領域布局完整，成熟至先進製程多已取得代工廠矽驗證，其中包括台積電、格羅方德等重量級晶圓廠。

法人分析，Interface IP未來年複合成長率高達18％，為所有IP中成長速度最快；過往，一個SoC約需要70～80個IP，但當SoC往5奈米推進後，所需的IP數高達200多個，使複雜度持續增加，且對IC設計也是沉重資本支出負擔，因此委外商機逐漸形成。

（工商時報 張珈睿、數位編輯）

（2）東陽2023史上最賺 今年更狂

2023年AM（售後維修）汽車零件市場旺季效益史上最旺，推升東陽（1319）自結2023年稅前盈餘飆上38.14億元新高，年增47％，每股稅前盈餘達6.33元，法人看好東陽2024年將更上層樓，營收獲利皆樂觀續創新高。東陽今日早盤股價表現抗跌，截至上午9:40股價漲幅約1.2%。

東陽自結2023年12月獲利，儘管認列9,756萬元匯損，但單月稅前盈餘仍達3.12億元，年增2.6倍，創同期新高。東陽2023年單月獲利高峰為9月，合計5,900萬元的匯兌收益貢獻下，單月稅前盈餘達4.59億元；若排除匯兌收益，則於11月達4.57億元為單月最高。

對於2024年展望，國內法人預期，東陽第一季AM碰撞件出貨將延續前季的旺季熱度，預估第一季AM業績將較2023年第一季大增16％～18％，且較上季高峰也將維持成長態勢。

但OEM（原廠委託製造）汽車零件市場部分，法人則認為，第一季受到農曆春節長假致工作天數較少影響，推估東陽在OEM首季業績雖將較2023年同期成長12％～14％，但將比上季減少約3％～5％。

整體而言，法人認為，2024年除有美國車險公司State Farm全面擴大使用AM件，致使AM市場結構性需求轉變利多之外，在大陸新車產銷量持續看增，且東陽積極布局新能源車供應鏈，都將挹注東陽營收獲利維持成長動能，業績更上層樓，每股稅前盈餘甚至有機會挑戰7元大關。

（工商時報 陳慜蔚、數位編輯）

（3）韓廠i16驗證不順 聯詠撿到槍

蘋果iPhone 16供應鏈開始送交認證，據供應鏈消息透露，韓國驅動IC設計業者LX Semicon尚未完成iPhone 16 AMOLED驗證，而蘋果主要供應商聯詠(3034)已於去年底完成認證，蘋果新機滲透率可望大幅拉高。聯詠今日早盤股價在大盤重挫下表現抗跌，截至上午9:50股價在平盤附近遊走。

蘋果iPhone 15銷售不如預期，但iPhone 16將迎來大改款，市場預估將帶動買氣。受惠基本面帶動，投信法人自去年12月12日起連24日一路加碼聯詠，合計買超17,800張。

LX Semicon為iPhone第二大DDI供應商，部分訂單投片於聯電生產，法人認為，同樣與聯電合作生產，在更加深化之聯繫下，聯詠具備領先優勢，在迭代至AMOLED驅動IC後，順利將製程推進至28奈米。

法人表示，聯詠的蘋果事業群將在今年開始快速成長，今年下半年首先出貨高階iPhone DDI，若出貨順利，將進一步取得其他機種訂單，估計也會取得OLED iPad DDI入場券。

此外，中國大陸最大面板廠京東方，近期傳出將在成都投資人民幣630億元（約新台幣2,755億元）打造第二代的AMOLED產線。法人亦看好，早已是京東方供應鏈之聯詠，未來出貨將超乎市場預期。

聯詠在AMOLED的產能及毛利率同步提升。法人預估，今年iPhone主力面板供應商LGD及BOE合計市占率將由3成提升至4成，其中，聯詠於BOE／LGD市占率將至少取得6成，在高毛利AMOLED挹注下，營收比重提升，有助獲利結構更佳。

（工商時報 張珈睿、數位編輯）

（4）盤中熱門焦點股：

1. .迅杰（6243）：PC產業回春，2024年營運可望加溫，外資大舉買超，帶動股價觸及漲停87.2元、再攀波段高。

2. 2.恩德（1528）：積極搶攻北美市場，訂單能見度可看到第四季，力拚2024年業績續成長，股價逆勢勁揚5％，站上半年高價。

3. 鼎天（3306）：業績題材續發酵，盤初噴量火速奔漲停56.9元，站上所有均線。

4. 神盾（6462）：將合併乾瞻科技，完善集團IP業務，集團股安格（6684）、迅杰、芯鼎（6695）持續大漲。

5. 智原（3035）：斥資2000萬美元，併購美國IP業者Aragio Solution，帶量逆勢大漲。

6. 星通（3025）：受惠政策題材激勵，盤初一度衝上71.2元，續挺進2001年底新高，但漲多賣壓出籠，爆量頻頻翻黑。

7. 台積電（2330）：18日將法說，但大摩拋出全年毛利率恐下探約52％利空，衝擊股價一度探至579元，影響台股重挫逾百點。

8. 中鋼（2002）：2月盤價連3升，但紅海危機又升級，盤初股價續跌、丟失季線。

9. 統一超（2912）：去年營收首度突破3千億元大關，並躋身國道服務區新霸主，但逢台股空軍壓境，股價跌破季線。

10. 華紙（1905）：股價連彈3日，今遇台股空襲，盤初回落逾3％，月線得而復失。

11. 世紀鋼（9958）：風電題材加持，三大法人連9日買超達1萬6528張，支撐今日股價力守平盤之上。

12. 東陽（1319）：中長線受惠北美保險公司擴大採用副廠件，獲本土投顧喊進，盤初股價逆勢重返季線之上。

13. 艾姆勒（2241）：衝刺電動車、伺服器，不甩外資擴大賣超，盤初帶量續漲逾4％，領跑汽車股。

14. 易發（6425）：半導體設備占比上升，追價買盤積極，無懼遭列注意股，連拉4根漲停，續創波段高。

15. 淳紳（4529）：低基期電動車概念股，吸引買盤卡位拉抬，連拉4根漲停，續登波段高。

16. 克（6276）：機殼題材點火，股價跌深反彈，連拉兩根漲停，拚反月線。

17. 宏碁（2353）：擁在地製造利基深耕雙印，止跌反彈力返五日線。

18. 世芯-KY（3661）：去年營收創高，今年仍看旺，股價回測5日均線，仍穩坐股王。

19. 台塑（1301）：展望保守，預計第一季營收與去年第四季相當，股價再創波段低。

20. 陽明（2609）：紅海緊張運價續看漲，但追價買盤無力，股價開高走低。

21. 詮欣（6205）：車用客戶需求優預期，今年營收看增2成，修正結束連3漲，進入78元之上高壓。

（5）不甩陸凍漲中鋼2月開平高盤

中鋼（2002）15日開出2月盤價，不受大陸鋼廠平盤影響依舊是以平高盤開出，除電鍍鋅鋼捲（建材）、電磁鋼捲（中低規、高規）外，包括熱軋、冷軋等每噸均調漲300元。中鋼今日早盤隨台股重挫開低，截至上午10：00股價跌幅約1.6％。

15日中鋼開出漲盤，除少部分產品外，熱軋、冷軋等大宗鋼材盤價每噸均調漲300元。中鋼表示，近期紅海航運危機擾亂全球貿易和供應鏈秩序，促使終端客戶提前備料以因應船期延長，引領補庫存需求釋出。

此外各國鋼廠延續上漲趨勢，美國鋼廠Cleveland-Cliffs於1月發動新一波板材漲勢，每噸調漲55美元；歐洲鋼廠ArcelorMittal同步上調熱軋每噸約55美元；韓國鋼廠調漲1月熱軋出廠價每噸約38美元，並預告2月可能追加調漲；越南和發與河靜鋼分別提漲熱軋每噸40、30美元；大陸主力鋼廠2月平板類售價以平高盤為基調。整體而言，國際鋼價穩中有升。

中鋼指出，全球製造業逐步進入補庫存循環，終端消費市場穩步回溫，鋼市續行上升通道態勢明確，考量2月適逢農曆春節，工作天數少，且客戶內外銷接單尚處復原初期，為了適度反映煉鋼成本，並兼顧下游客戶接單競爭力，因此漲價幅度較為和緩。

（工商時報陳建宇、數位編輯）

（6）下探52％大摩看衰台積毛利率

摩根士丹利證券指出，考量蘋果3奈米製程晶片持續稀釋毛利率，加上5奈米機台轉換，台積電（2330）全年毛利率恐下探52％附近，意味公司提出的長期53％以上毛利率目標恐將失守，再拋震撼彈。台積電今日早盤股價下跌7元、跌幅逾1％。

毛利率向來是外資看待台積電法說行情提問的重中之重，摩根士丹利、摩根大通、高盛、花旗環球證券等近期已陸續提出新觀點。就在法說會倒數前三天，大摩繼先前提出第一季毛利率恐低於5成預期（最新預期已提升為51.5％），再度示警台積電毛利率前景，估算台積電2024年毛利率52.2％，遜於市場預期，也比公司訂出的長期53％以上目標來得差。

針對第一季毛利率，摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，新台幣匯率近期升值，給台積電第一季帶來額外的毛利率壓力，有鑑於此，大摩最近所做的調查發現，台積電本季將5奈米製程機台轉為3奈米製程產能使用的步調已放緩，部分設備折舊將會遞延到第二季與第三季。

因此，摩根士丹利對台積電第一季毛利率預期，在加回毛利率影響的2個百分點後，變成51.5％。然第二季可能進一步下跌，全年毛利率恐下挫到52％附近，比市場預期低1～2個百分點。

花旗環球證券台灣區研究部主管陳佳儀指出，繼蘋果A17應用處理器晶片採用台積電N3B製程，預期3奈米製程下一波大放量將繫於性價比更優異的N3E製程。未來包括高通、聯發科、英特爾、超微（AMD）與輝達等大客戶，將相繼在下半年至2025年將訂單投入N3E生產線，花旗環球估計，3奈米製程的營收占比於下半年將超過20％，毛利率也會逐步復甦。

整體而言，花旗環球看好台積電下半年毛利率將達53％，比上半年的略高於50％大幅躍進，並預料長期53％以上毛利率目標不變。換言之，花旗環球研判台積電毛利率下滑僅為暫時性因素。

儘管摩根士丹利證券重新設定台積電毛利率預期，再度意圖為市場打下預防針，但對台積電中長線正面看法仍未有轉變，維持「優於大盤」投資評等與688元推測合理股價。

（工商時報簡威瑟、數位編輯）