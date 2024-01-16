AI讓大家沒工作？這群「有錢人」受創最慘 原因曝

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【中時新聞網 郭宜欣】人工智慧產業盛行，未來將全面影響人類生活，國際貨幣基金組織IMF警告，全球近40%的工作將會受到AI崛起的影響，這種趨勢會加劇社會不平等，趨勢令人感到不安，需要確保AI不會刺激社會緊張局勢。

CNN報導，IMF總裁Kristalina Georgieva在瑞士達沃斯世界經濟論壇登場前提到，在大多數的情況下，人工智慧會加劇整體的不平等，當企業與工作者開始使用人工智慧技術，雖然會對人類勞動力產生幫助，同時也會帶來傷害。

不僅如此，Kristalina Georgieva警告，已開發國家比新興市場更容易受到AI技術的衝擊，「白領勞工比勞力工作者的風險更大，當AI技術能夠執行原本由人類操控的關鍵任務，會降低勞動力的需求，導致薪資下滑與工作數減少，最終某些工作可能會消失。」

初估，已開發國家將有6成的工作受到影響，新興市場約4成、低收入國家約26%的就業機會受到衝擊，Kristalina Georgieva說：「許多國家沒有基礎設施或熟練的勞動力來利用AI技術的好處，隨著時間的推移，會加劇不平等。」

善用AI技術的當下也要做好配套措施，Kristalina Georgieva喊話政策制定者要面對如此令人不安的趨勢，「人工智慧將改變全球經濟，讓我們確保它能造福人類。」