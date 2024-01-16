陸蘋鏈歌爾股份產能轉移 2.8億美元越南設子公司

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歌爾股份公告，為滿足公司在越南業務拓展和長期營運需求，擬投資至多2.8億美元在越南設立全資子公司，生產手表、耳機、VR／AR等消費電子產品。

歌爾股份表示，公司全資子公司香港歌爾泰克擬以自有資金在越南設立全資子公司，投資總額不超過2.8億美元。

歌爾指出，本次對外投資設立子公司，是結合公司未來發展規劃及客戶需求，為滿足公司在越南業務拓展和長期營運的需要所做出的投資決策，將有利於充分利用越南當地資源提升公司整體競爭力，支持公司未來業務拓展和長遠發展目標的達成，實現公司價值和股東利益的最大化。