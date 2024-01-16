華為新機竟採用Mate 60 Pro舊晶片？外媒揭殘酷真相

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【中時新聞網 邱怡萱】華為去年8、9月推出Mate 60系列及Mate X5後，預計今年上半年推出新款旗艦機型P70系列，將搭載「麒麟9010」採用中芯7奈米製程，但有消息指出，麒麟9010因為良率太低、供貨不足，並非所有P70系列都搭載新的晶片，而是採用Mate 60 Pro內建的處理器「麒麟9000s」。

華為研發的麒麟9010晶片一波三折，最初是採3奈米製程設計，後因美國晶片禁令改為5奈米製程，卻再度被拜登封殺，目前這款晶片採用中芯7奈米製程。外媒《Wccftech》分析，中芯只能使用老一代DUV設備製造這些晶片，導致生產過程非常耗時且昂貴，產量也較低。

爆料指出，並非所有華為P70機型都會配備新的麒麟9010晶片，根據微博帳號智慧型皮卡丘的說法，華為P70系列標準版測試的是麒麟9000S，這也證實並非所有P70系列都採用麒麟9010。

報導分析，7奈米DUV曝光機上的乾淨晶圓比較少，原因可能是P70 Pro和P70 Art的麒麟9010晶片供應稀少，華為只能在標準版P70重新採用麒麟9000S。

好處是，麒麟9000S與麒麟9010相比， 生產成本應該更低，可能有助於華為在今年達到1億支智慧手機出貨量的目標。