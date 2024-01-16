房子「暗廳」可以買？老手驚吐1句真相 曝光抉擇關鍵

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【中時新聞網 郭宜欣】台灣地價、房價飛漲，加上少子化、家庭結構改變，房子越蓋越高、越蓋越小，較難兼顧格局，有網友詢問，新手的房子未來性不錯，但客廳是暗廳浴室也沒開窗，想了解大家是如何處理此問題？話題引起網友們熱烈討論，有人點出更嚴重的問題。

該名網友在PTT論壇上發文指出，室內坪數12.6坪規劃成2房1廳1衛，地點不錯有未來性，但暗廳、浴室也沒開窗。原Po也提到，目前並沒有住在那，主要是放著投資，「是否就不用太在意這個了？還是要找設計師裝潢。」

許多人認為，如果沒有要自住，就不需要急著裝潢，反而增加購屋成本，「沒有要住的話，我個人不會去改，裝燈就好」、「沒要住就不用繼續丟錢了」、「投資放著等幹嘛在意？」、「格局有解就不會有人挑格局，反正不是自住就算了。」

此外，有人提到，室內才12.6坪卻能夠隔成2房，且廁所在廚房裡面，格局真的沒有很好，「室內12坪隔成兩房要怎麼住人」、「廁所在廚房裡超不衛生」、「這格局也太鳥」、「建商一房一廳硬要隔二房，爛。」

如果真的打算進行修改，有網友建議可以將房間跟客廳的位置互換，「左上改客廳，右下改無窗房」、「客廳跟房間位置互換」、「門用可透光的，或牆弄成全日式拉門」、「我會把靠客廳的房間拆掉，這樣就不是暗廳了。」