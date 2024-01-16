《基金》美總統大選年多牛市 適度布局美股ETF

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【時報記者任珮云台北報導】台股掛牌的美股ETF，今早表現優於台股大盤，法人指出，綜觀目前資金熱度及美國經濟復甦的步伐，加上今年底尚有美國總統大選行情加持，美股後市再創新高應指日可待。今早紅盤的美股ETF包括國泰美國道瓊(00668)、富邦美國特別股(00717)、國泰北美科技(00770)、永豐美國科技(00886)、元大S&P500(00646)及永豐美國500大(00858)等。

永豐投信指出，由於聯準會從原先堅持不談降息的論調大轉彎，主席鮑爾更釋出偏鴿言論，為市場信心打入強心針，近期推升美股強勁走揚。而從基本面的通膨降溫、薪資提升等跡象來看，聯準會對抗通膨的努力確實有具體成果，且美國經濟成長未因此出現衰退、或就業機會減少，顯示市場期待的美國經濟軟著陸，已是個現在進行式。

永豐美國500大ETF經理人周彥名認為，除了美國經濟持續健朗，今年底美國將舉行總統大選，也是支撐美股今年相對看漲的重要因素。回顧近二十年、美國5次總統大選年，追蹤美國市值前500大企業的STOXX USA 500指數，僅2008年受金融海嘯影響而下跌，但在其他4次大選年皆呈漲勢，平均年漲幅12.63%，預料今年在選舉行情、美國經濟復甦等利多支持下，美股上漲機率相對更高。