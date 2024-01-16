獎項刷新紀錄 台彩金龍年新春限定版「2,000萬超級紅包」

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台灣彩券16日宣布新春限定刮刮樂新品共有5款新品上市，總獎項超過2,347萬個，總獎金逾199億元，創歷年單次發行最高，其中限定款刮刮樂「2,000萬超級紅包」獎項刷新紀錄。

台灣彩券總經理謝志宏和台彩龍年春節強檔代言人LuLu黃路梓茵16日揭曉新春限定刮刮樂新品及春節加碼內容。

謝志宏說，16日共有5款新春限定刮刮樂新品上市，總獎項超過2,347萬個，總獎金逾199億元，創歷年單次發行最高。其中在春節期間最熱銷的每張售價2千元的刮刮樂「2,000萬超級紅包」，頭獎2,000萬元共有8個，每次推出引發熱議的二獎「200萬元加賓士休旅車」有10個，令人矚目是三獎100萬元多達1,000個，今年新春限定刮刮樂「2,000萬超級紅包」堪稱史上最強。

至於年度生肖限定百分之百中獎，每張售價五百元的刮刮樂「金龍獎」，頭獎300萬元共有13個；以象徵活力四射又極具正義感的「台灣阿龍」作為票面主角的「金龍報喜」與「攏好運」2款新品可愛吸睛！

謝志宏說，第三款「金龍報喜」每張售價200元，最高獎金10萬元共600個，總中獎率50.34％，平均每兩張就有一張中獎；第四款「攏好運」每張售價100元，頭獎30萬元共7個，500元（含）以上獎項超過24萬個；第五款，另一張每張售價200元的「幸運紅包」共有6個頭獎200萬元，1,000元（含）以上獎項超過24萬個。