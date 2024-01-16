學測1／20登場12萬人報名 5大應考提醒一次看

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113學年學科能力測驗訂於1月20日至22日舉行，約12萬人報名，大考中心整理5大應考提醒，包括必帶應試有效證件正本、手機完全關機等，請考生留意。

大學入學考試中心將於1月20日至22日舉辦113學年學科能力測驗，報名人數總計12萬195人，是歷年第3低，僅高於111、112學年；學測第1天考數學A、自然，第2天考英文、國綜、國寫，第3天考數學B、社會。

考生可自由選考學測的考科，根據大考中心資料顯示，以英文選考人數最多（11萬9,783人），其次是國文（11萬9,729人）、數學B（9萬9,041人）、社會（9萬5,934人）、數學A（9萬830人）、自然（7萬8,282人）。

大考中心整理5大應考提醒，包括帶應試有效證件正本（身分證、有照片健保卡、駕照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等其中之一）、行動電話及穿戴式裝置禁止攜帶入座、置於臨時置物區的行動電話應完全關機、考試開始鈴響起，於答題卷以正楷簽全名、考試結束鈴聲響畢，停止作答動作，提醒考生避免違規。

一般考生應試可自主戴口罩，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢陽性或確診的考生，外出與應試時請全程佩戴口罩，並至原編配的試場應試；若考生有發燒或呼吸道症狀，應試時建議佩戴口罩，若因持續咳嗽、擤鼻涕等造成聲響，影響其他考生作答，將安排至備用試場應試。

大考中心表示，考量極端氣候造成各地區溫度變化不同，今年學測首度規劃開放試場冷氣，將參考交通部中央氣象署「鄉鎮市區」天氣預報溫度，若各考（分）區所在鄉鎮市區於考試當日上午或下午預報溫度達28度（含）以上，將於上午或下午開放試場冷氣，試場冷氣溫度以設定攝氏26至28度為原則。