突尼西亞總統會王毅：支持中國在「全部國土」行使主權

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當地時間1月15日，突尼西亞總統薩伊德（Kais Saied）在首都突尼斯，會見到訪的中共中央政治局委員、大陸外長王毅時表示，突方恪守一中原則和聯大2758號決議，支持中國在「全部國土」上行使主權。王毅稱，反對以人權和民主為藉口干涉內政，願與突方加強團結協作。

新華社報導，薩伊德高度評價突中關係60年發展和務實合作豐碩成果，指突中兩國雖然相距遙遠，但友誼牢固、人民相親，感謝中方長期以來的寶貴支持，助力突尼斯實現國家發展、民生改善。突尼西亞將繼續積極參與共建「一帶一路」，借鑒中國成功經驗，推進具有突尼西亞特色的現代化。

消息稱，薩伊德強調，突方恪守一個中國原則和聯大2758號決議，支持中國在全部國土上行使主權。

王毅表示，中突建交60年來，雙邊關係歷經國際風雲考驗，保持健康穩定發展，最重要的經驗就是雙方始終相互尊重、平等相待，在此基礎上相互信任，開展互利合作。感謝突方在涉及中方核心利益和重大關切問題上的支持，中方同樣堅定支持突方維護主權獨立和民族尊嚴，探索符合自身國情的發展道路，獨立自主推進國家改革進程。我們願鞏固雙方政治互信，深化各領域合作，加快各自發展振興。

王毅表示，當今世界充滿不確定不穩定性，單邊主義、強權政治和霸權行徑仍在肆行。我們反對將自己的價值觀強加於人，反對按照自己的標準改造別國，反對以人權和民主為藉口干涉內政，願與突方加強團結協作，共同落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，推進平等有序的世界多極化和惠普包容的經濟全球化。

薩伊德表示，殖民主義歷史不應重演，世界不能重回單極霸權。我們反對搞雙重標準，打著民主、人權旗號對別國內部事務指手畫腳。突方願與中國等開發中國家攜手努力，維護人類共同價值觀，捍衛國際公平正義，構建命運共同體。