台彩龍年春節電腦彩券加碼9.7億元 創近7年新春加碼新高

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台灣彩券16日除了有五款新品立即型彩券上市外，龍年春節電腦彩券「威力彩」、「大樂透」與「BINGO BINGO賓果賓果」共3款遊戲也大加碼，總獎金達9.7億元，創近7年春節加碼新高！

台灣彩券總經理謝志宏表示，「威力彩」將自2月5日當期頭獎加碼2億元；「大樂透」2月6日至2月24日連續開獎19天，創下史上最長連續開獎天數紀錄，等於連續19天每天都有機會抱走億元頭獎，2月6日至2月10日再加碼360組100萬元「春節大紅包」，每期加開1組9個號碼的「春節大紅包」獎號，只要對中任6個號碼就可以獲得「春節大紅包」獎項，若2月6日至2月10日360組「春節大紅包」未全數送出，之後每期仍將繼續加開「春節大紅包」獎號，直到360組100萬元獎金全部送出，或是到2月24日活動結束為止。

謝志宏說，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」2月2日至2月18日連續加碼17天，是第4屆以來最長的加碼天數，除「基本玩法」1~6星9個獎項獎金加碼外，「猜大小」與「猜單雙」獎金倍數也由6倍提高為7倍，想趁新春開財運的民眾千萬不要錯過春節加碼各項好康。

謝志宏進一步表示，為方便民眾即時掌握開獎號碼，2月6日到2月24日每天晚上8點半到9點於三立財經iNews台48頻道與非凡新聞台58頻道播出「公益彩券春節大紅包」開獎特別節目，實況轉播春節期間各遊戲與大樂透「春節大紅包」的開獎實況，民眾可於當日21：30至台彩官網查詢各遊戲開出之獎號，開獎結果則預計會在開獎當日22：00進行公告，民眾也可使用智慧型手機下載「台灣彩券APP」查詢相關開獎結果並利用APP裡的「對獎小幫手」來對獎。

農曆春節期間民眾若對中5,000元（含）以下的獎項，謝志宏表示，可至全國各地公益彩券投注站兌獎，超過5,000元的獎金則需於營業日至中國信託各分行或受委託之批售兌獎處兌獎。