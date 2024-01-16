《盤中解析》股匯市雙殺 台股大跌近200點

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【時報記者郭鴻慧台北報導】美股昨日休市，日韓股市今早走弱，加上紅海危機升級，台股昨小漲謝票後，今早空頭竄起，晨盤三大期指率先聯袂開低，隨後大盤也在龍頭股台積電(2330)一開盤即跌落5日線、月線，及聯發科(2454)摔出季線衝擊下，指數開低23.04點後一路急殺，最低下探至17337.58點，摔出5日線外，櫃買指數並同步回測月線，盤面各大類股幾乎一片慘綠。此外，新台幣兌美元開盤也貶值5.5分、報31.270元。

分析師指出，台股今日下跌近200點，創短波段新低，中小型股相對強勢，目前國際有不穩定因素、選後沒有出現很大的慶祝行情、外資轉賣、台幣今日又大貶，指數將回測季線支撐。

盤面上，摩根士丹利拋震撼彈認為台積電全年毛利率恐下探52%，今日股價開低，多空在580元處展開攻防；神盾(6462)收購IP公司獲肯定，股價跳空鎖漲停162.5元；迅杰(6243)晨盤一度攻上漲停，雖未能鎖住，股價漲幅逾8%；智原(3035)併購台積電IP供應商，盤中漲約4~5%；需求減緩，長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)跌幅遠超1%。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，選舉不確定因素消除，CES消費性電子展新品齊發，搭配輝達、微軟等指標股創新高，可望帶動電子股人氣回籠，本周市場將等待晶圓龍頭法說會對於2024年展望。

廖炳焜說明，從經濟基本面來看，2023年全年台灣出口金額4234.8億美元、進口3519億美元，雙雙創史上第三高，順差高達805.6億美元，創下歷史最高紀錄；其中，出口金額即使受到去年高通膨影響，減弱消費動能，加上2022年為史上最高出口成績，2023年減幅9.8%，仍連續3年穩居4000億美元之上。隨著近期出口與外銷訂單轉正，研判總經已經擺脫衰退，回到成長軌道，預估AI、雲端運算、車用電子等應用持續擴展，電動車相關零組件也正擴大與國際合作，加上奧運有利紡織、製鞋，都將有助出口表現，並成為台股多頭支撐。