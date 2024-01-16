BMW稱霸台灣純電豪華市場 本季再導入全新iX2

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2023年BMW品牌全球銷售創歷史新高，蟬聯全球豪華汽車品牌銷售冠軍，全年共交出225萬3,835輛，相較去年成長7.3％。

其中，BMW台灣市場銷售成長幅度近10％，更超越全球表現，全年共交出1萬6,666輛（不含水貨）。台灣總代理汎德表示，主要因BMW iX純電豪華休旅、BMW 1系列豪華掀背車、BMW 3系列Touring豪華旅行車、BMW 4系列Gran Coupe豪華轎跑車與BMW X車系豪華休旅的亮眼表現。

此外，BMW在台灣市場更連續兩年奪下台灣市場豪華電動車銷售冠軍寶座，汎德指出，2023年BMW i純電車款繳出3407輛的銷售成績，相較去年大幅成長255％。其中，BMW iX多次囊括當月豪華電動車型銷售冠軍，全年共交出1,556輛，成為2023年台灣電動車市場最受歡迎的豪華品牌車型。

汎德表示，2023年BMW M GmbH全球銷售相較於去年成長14.3％，達到20萬2530輛，更創下BMW M GmbH創立50年以來史上最佳銷售成績。而BMW M GmbH於台灣市場的銷售表現成長幅度更勝全球，2023年共交出1364輛（不含水貨），相較於去年成長超過80％，其中BMW M GmbH電能車款的表現更是貢獻良多，讓更多台灣消費者感受BMW所打造專屬於電能的熱情駕馭體驗。

汎德持續加快導入BMW新世代車款，展現BMW台灣市場豪華品牌電動車領導者之姿與領航台灣豪華品牌純電市場的決心與實力，除於2023年底正式發表全新世代BMW 5系列豪華房車、全新首創BMW i5純電豪華房車與全新BMW i7 eDrive50純電旗艦房車，並於2024台北新車暨新能源車特展與消費者正式見面。

緊接著，預計於2024年Q1率先導入全新世代豪華運動休旅BMW X2與全新世代純電豪華運動休旅BMW iX2，全新世代BMW 5系列Touring不僅將於2024年導入台灣市場，為BMW強勁的旅行車陣容再添新軍，汎德表示，也將為台灣消費者獻上絕無僅有的首創BMW i5 Touring純電豪華旅行車與全新中大型豪華房車530i。