【數位學習亮點企業】膳安國際建立學習獎勵機制 提升員工專業技能

膳安國際為國內首家登錄創櫃版的頂級養生調理公司，以玉膳坊為品牌提供產後坐月子的媽媽營養美味的月子餐，近年來，為因應數位化趨勢發展，積極朝數位轉型邁進，透過參與中小網大的「企業組織學習服務專案」，不僅降低員工離職率、成功提升企業滿意度，員工學習時數達成率更超過KPI目標93小時。

傳統月子餐市場都是以內臟類、麻油雞酒等重複菜色低溫冷藏，一天一次配送到家的服務模式，膳安國際為應對小家庭結構趨勢，考量到越來越多年輕人沒有和長輩同住，導致產婦要一個人在家坐月子，同時還要照顧寶寶、自己微波加熱餐點的麻煩，加上餐點重複加熱會造成營養流失，還有延伸出的環境賀爾蒙、塑化劑等食安與健康的問題。

因此，膳安結合現代營養學與老祖宗的漢方養生智慧，由中醫師和營養師共同調配設計餐點，以做給自己心愛家人吃的經營理念，每個月除了提供300多道不同菜色的變化，三餐還必須以現煮現送，並用耐高溫陶瓷碗來盛裝的方式，服務辛苦的產後坐月子的媽媽。除了頂級的月子餐之外，還有術後餐、小產調理餐、溫補養生燉湯、漢方養生精華飲等主要產品，都廣受民眾好評，其中，漢方養生精華飲更連續兩年榮獲金馬獎大會唯一指定聯名的金馬獎貴賓禮。

迎接數位化時代來臨，膳安積極進行數位轉型，希望能達成企業永續經營目標，膳安認為中小網大的課程內容豐富新穎，加上有業界名師、企業負責人、上市櫃老闆等，具備實務經驗的多元師資，讓課程結合實務經驗分享，不會流於理論，吃到飽不限時數的專案方式，也讓員工上課不會受到工作的影響和預算限制，能夠有效幫助員工達成短、中、長期各個階段的組織學習目標。

中小網大的課程有分為必修和選修，員工可以選擇自己有需要、有興趣的課程來上，在藉由課後定期交流分享，讓跨部門的同仁能做心得分享，可透過多面向的討論來凝聚共識，膳安也公開表揚頒發榮譽狀來鼓勵表現優良的同仁，讓他們的積極努力與無私分享能被肯定，期許員工在工作上能產生滿足感和向心力，進而在無形中形成一種風氣，激勵相較被動的同仁一起努力，進而達到正面的循環效應。

此外，膳安還訂定了種子講師的遴選機制，透過選拔的過程，讓參與選拔的同仁可以幫助公司在知識技能上做傳承，讓同仁藉此獲得榮譽感及成就感！除了員工訓練的部分，由於膳安的長期目標是有效達到ESG，落實「環境保護 Environment」、「社會責任 Social」、「公司治理 Governance」，所以，膳安也透過專案內軟性課程的心得分享，讓高階管理者能與員工獲得更多共識與交流，也讓各部門同仁在上完課後更加了解公司的發展目標方向，掌握公司溝通的要領，達到提升雙向溝通品質與效率，讓全體同仁走向齊心邁向共同目標。

膳安國際總經理劉彥平表示，在這為期半年的課程裡，可以邀請到上市公司的老闆，和各大品牌來分享他們的心路歷程與成功經驗，是非常珍貴的資源，公司也藉由這次機會可以好好觀察哪些同仁比較認真好學，達到公司內部自我檢視的效果，員工總學習時數達到KPI標準的123％，也是當初希望組織良好學習風氣的平台。

此外，劉彥平補充，相較以前新到任的員工上完課一兩天後就要自己上手執行任務，平台中有一個很棒的功能是可以自製教材影片上傳，讓新進員工能夠溫故知新，進而提高新進員工的留任率，也方便公司內部統計上課時數、做教育訓的追蹤。由於此次同仁反應熱烈，未來若有機會也希望可以繼續參加這樣的活動，讓同仁除了本質專業之外，還能斜槓去學其他想學的課程，達成斜槓人生的成就。