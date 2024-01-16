八卦山越夜越璀璨 親子日送超夯多多龍小提燈

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2024彰化月影燈季點燈後，每晚彰化市八卦山大佛氣勢磅礴的光雕秀吸引許多民眾觀賞，彰化縣政府與LINE貼圖多多欸（DODOA）合作推出的限量多多龍小提燈也被索取一空。彰縣府今天表示，許多民眾敲碗詢問的多多龍小提燈預計於寒假親子活動中再度發放，喜歡的民眾屆時可到場索取。

為迎接寒假的到來，與大小朋友共度歡樂寒假時光，縣府於1月20日在卦山村舉辦「彰化2024月影燈季」主題活動歡樂放寒假親子活動日，彰化縣長王惠美表示，當天有大家眾所期待，限量多多龍小提燈及可愛造型氣球發送，此外，在情人節及元宵節等節日都將加碼分送，歡迎大家一起來賞燈、提燈度過周末時光。

彰縣府推出的限量多多龍小提燈在月影燈季點燈當天引發熱潮，許多民眾都覺得充氣的多多龍小提燈雖然線條簡單，但免組裝PVC塑膠氣球的燈看起來很萌、很可愛，有種簡單美感，且有色彩變化的燈光，小朋友愛不釋手，近來許多民眾頻向縣府詢問何時要再發放，掀起一股多多龍小提燈熱潮。

彰縣府城觀處指出，月影燈季活動即日起持續到3月3日，每天晚上5點30分至10點，有璀璨燈光，晚上6點開始每半小時，有氣勢磅礡大佛光雕秀；另外，還有網紅最愛互動燈區及粉紅旋轉木馬

月影燈季有各種幸福主題，包括祥龍飛翔的幸福龍總來、粉紅旋轉木馬的粉紅幸福村、銀河星空及夢幻鏡屋的宇宙最幸福、許多 DODOA 的幸福多更多、網美互動美拍的美拍幸福來、化身巨龍的天空步道幸福龍無限等，還有3處有 DODOA 地景裝置，要讓遊客感受「美好彰化、幸福多多」。