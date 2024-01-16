玖鼎17日開放申購 中籤報酬率逾6成 預計1／29掛牌

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智慧電表大廠玖鼎電力（4588）初次上市普通股股票承銷案（IPO），採競價拍賣以及公開申購方式辦理，並將於17日起將以每股45.88元開放申購，中籤投資人潛在報酬率高達六成以上，有望在農曆年前賺進2.8萬元紅包。

玖鼎17日起將以每股45.88元開放申購，以其15日在興櫃市場的均價74.3元計算，投資人抽中一張有望現賺2.84萬元，潛在報酬率61.94％，加上市場看好在台電訂單穩定加持、新品逐漸貢獻營收下，法人看好今年營收獲利可望再締新猷，有機會吸引買盤進駐，後續將於23日公開抽籤，預計29日正式掛牌上市。

玖鼎本次IPO辦理競價拍賣2,652張，公開申購則為663張，競拍最高得標價格158元，較興櫃均價高出超過1倍，得標加權平均價格則為63.67元。

玖鼎電力董事長陳展鵠表示，台電智慧電表屬於剛性需求，今年需求狀況依舊穩定，車用充電樁、電力監控設備新品成長亦可期，未來上市櫃公司依法須負有碳盤查責任，也帶動電力監控設備需求，看好今年業績表現。

而玖鼎海外布局方面也漸有斬獲，公司透露，目前正與一家東北亞、一家東南亞潛在客戶進行產品規格定案工作，期望短期內完成市場導入，預計2025年海外市場將有望開始貢獻營收。

另外，新竹香山新廠也預計今年上半年陸續啟用，預估未來智慧電表產能將由現行的每月4萬具，推升至每月8萬具，擴充產能以因應台電智慧電表需求增加、國外業務推廣等需求。