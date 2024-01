《大陸經濟》陸去年GDP可望超標 今年混沌不明

【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】中國大陸官方將公布去年最後一次主要經濟數據,同時,也將為全面解禁與重開國門後的一年畫上句號。彭博社彙編各方意見後,預估大陸去年一整年的GDP可能達5.2%,符合北京政府原先目標約5%。

彭博社指出,2023年的經濟數據應會有進步的空間,主要是2022年尚在新冠疫情較嚴重的時期,故比較基期較低。因此,像是GDP、工業生產以及零售銷售等報告,應該會比較好。

外界認為,中國大陸應該會把2024年GDP目標訂在5%左右,不過考慮到比較基期稍高,故要達成的話需要一些挑戰。彭博社指出,假如北京政府沒有釋出更多利多政策,今年GDP有可能只有4.5%。

中國大陸國家統計局(NBSC)表訂在17日公布最新經濟數據,以CPI(消費者物價指數)來說,彭博社預測應該會下滑。其它像是進口成長持平,貸款增幅趨緩等,這些報告都顯示大陸內需市場疲弱,恐怕會拖累2024年GDP表現。

至於今年的展望,占中國大陸經濟成長動力20%的房地產相關產業,還是2024年景氣好壞的最大一個威脅。為了經濟成長,北京政府大力支持基礎建設,希望能平衡房地產在扯後腿。花旗預估,今年基建投資成長率可望從2023年5.8%附近,大增至約8.5%。

瑞銀上周曾表示,若大陸房地產市場無法回穩又再度惡化的話,房價有可能進一步走跌,家庭信心恐怕會受到影響。目前不清楚新房開工數字何時會反彈,但日後有愈來愈多的房子蓋好,估計也有更多的屋主想要脫手,在房屋供給量充裕下,市場的選擇就不一定只有新房,還有中古屋。

彭博社指出,很少直接補貼家庭的中國大陸,還有不少利空要處理,例如就業市場不確定,還有房價走低等,況且消費也沒有很強勁,就算豬肉與能源售價反彈,民眾缺乏信心下,通貨緊縮的情況還是會出現。

大陸2023年一整年的出口,曾出現7年以來首次下滑後,2024年應可回穩,主因是全球半導體需求開始回溫。不過,與主要貿易夥伴在電動車等,不同產業上競爭激烈的情況可能會加大

澳洲外資麥格理日前表示,大陸政策制定者需採取果決方式來扭轉房地產現行局面。不妨可參考2008全球金融海嘯發生時,央行角色已從最後放款者(lender of last resort),轉變成最後買入者(buyer of last resort),這樣或許可以拯救這些財務出現危機的大陸建商。

法國興業銀行(Societe Generale)預估,今年若依據抵押補助貸款(PSL),應該還再提供6,500億人民幣,約910億美元的低成本融資,為公共住宅項目供應資金活水。

英文簡稱PSL的抵押補助貸款,是指商業銀行業者以抵押的方式,向人民銀行借錢,這些抵押品可能是信評高的債券資產,或是質量好的抵押品等。同時,PSL也是人行的貨幣政策工具之一。

大陸中央政府利用財務槓桿擴大對財政的刺激力道,讓債台高築的地方政府得到些許喘息的機會。經濟學家預估,因政府積極尋求重建,故這項加強財政促進成長的策略,將持續施行到2024年。

另外,人民銀行也可能保持充沛的資金流動性,以幫助銀行購買政府公債。根據了解,人行可能會允許銀行減少必須保留的現金水位,也就是降低存款準備率或RRR(存準率)。

15日,人民銀行宣布維持一年期政策性貸款利率不變,對那些預測人行可能會自去年8月以來,首次下調利率的投資者來說有些落寞。不過,若美國聯準會今年開始降息後,可能會有更大的降息空間,藉此可稍舒緩人民幣貶值壓力。專家預估,這次維持利率不變,代表2月降準的可能性更大。