《電零組》VicOne合作致伸 打造汽車網路安全

【時報記者任珮云台北報導】全球車用資安領導廠商VicOne今天宣布已與致伸（4915）簽署了合作備忘錄（MOU），VicOne將提供漏洞掃描與軟體物料清單(SBOM)管理系統，為致伸加強QCS6490車聯網閘道平台的網路安全防護，以符合ISO/SAE 21434標準。致伸科技(Primax)是邊緣運算和視覺技術的全球領導者，從視覺、音訊和人機介面技術出發，專注於智慧交通運輸的車隊管理以及人工智能邊緣運算的應用。

致伸科技開發的QCS6490參考平台可支援多個有線或無線感測器，並提供與車輛車載診斷系統和5G或LTE網路連接的整合。高運算能力和強大的功能讓 QCS6490 成為下一代邊緣處理設備的多功能解決方案，例如AI Dashcam、車用閘道器。

隨著汽車網路威脅的不斷演變，對於零日漏洞的持續監控變得至關重要。當QCS6490參考平台的客戶主力是車隊管理系統和T-box設備客戶，VicOne xZETA完全自動化的漏洞掃描與管理流程將提供很大的幫助。xZETA定期自動掃瞄平台，並在受到影響時發出通知，確保平台符合ISO/SAE 21434流程並且保留持續監控的精神；與此同時，通過xZETA正在申請專利的「漏洞衝擊評分」(Vulnerability Impact Rating，簡稱 VVIR) 技術，廠商就能整合外部與內部的觀點來優先處理高風險漏洞。如此一來致伸就能夠快速發掘及解決高風險問題，並且制定相應的策略，確保平台安全，並為其客戶提供可靠和安全的服務。

「網路攻擊對智慧城市交通影響重大。想像一下當車隊管理營運被駭客攻擊、遭受到未經授權的控制、或者車輛被從遠端禁用功能，所有這些都會導致交通事故並影響各類不同的道路使用者。因此，符合汽車網路安全法規與標準對相關產品與服務是至關重要的。」VicOne 戰略夥伴關係副總裁蔡木本 ( Edward Tsai) 表示。「我們很高興與致伸的夥伴關係能夠協助提升、擴展致伸的技術服務，為其車用產品客戶帶來網路安全價值，因此共同創造出更安全的汽車生態系統。」

「汽車網路安全絕對不是一件簡單的事，因為駭客會從各種角度攻擊，因此需要一套全方位面面俱到的方法以及專門的知識。做為邊緣運算和視覺技術領域的全球領導者，致伸科技致力於為我們的車隊管理和T-Box客戶提供最先進的技術。」致伸科技互聯移動事業部副總經理許家誌 (Jason Hsu) 表示。「網路安全對於連網汽車至關重要；我們很榮幸能與汽車網路安全專家VicOne合作，協助擴大我們的支援並將網路保護服務推向市場。透過與VicOne的合作以及在QCS6490平台上導入xZETA，我們希望為客戶提供安全可靠的終端設備產品。」