《其他電》營運動能看旺 萬潤攻近2年半高價

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【時報記者林資傑台北報導】自動化設備廠萬潤(6187)受惠訂單需求復甦，2023年12月及第四季營收顯著回升，分創近15月、近5季高，在客戶積極擴增先進封裝產能帶動下，法人看好萬潤掌握多元品項訂單，2024年首季淡季營收續揚、全年可望強勁反彈。

在業績題材護體下，儘管台股今（16）日拉回一度重挫209.24點，但萬潤股價仍開高，雖小幅震盪，惟隨後在買盤敲進下，放量勁揚6.21％至162.5元，創2021年8月初以來近2年半高，早盤維持逾4.5％漲勢，表現遠強於大盤。三大法人昨日買超726張。

萬潤2023年12月自結合併營收1.34億元，月增14.85％、年增達近1.13倍，登近15月高。使第四季合併營收3.69億元，季增11.56％、年增27.48％，回升至近5季高。全年合併營收12.05億元，仍年減達46.4％、為近4年低，但幅度較前11月51.02％持續收斂。

萬潤發言人李建德先前法說時表示，由於客戶因景氣低迷而暫緩投資新設備，使去年營運明顯下滑。不過，隨著庫存去化告一段落，且AI應用帶動2.5D/3D等先進封裝製程需求強勁，對今年營運樂觀看待，認為AI相關應用為主動能，被動元件可能下半年才會回升。

李建德指出，萬潤與弘塑、辛耘等同業的設備不同，彼此沒有競爭性，在自動化、檢測等方面甚至可以互補。萬潤目前聚焦先進封裝領域，有些產品是跟客戶合作研發，雖需視客戶是否採用，但希望能做到第一、甚至唯一的供應商，對今年景氣樂觀看待。

法人認為，萬潤受惠CoWoS相關設備開始小量出貨，使去年第四季營收穩步回升，由於交貨高峰將自今年開始，萬潤掌握多元設備訂單，可望帶動首季淡季不淡、營收續揚，在台積電積極擴增先進封裝產能下，看好今年營運可望強勁反彈。