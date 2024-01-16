《金融》莫迪10年任期 印度股市上漲近3倍

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【時報記者任珮云台北報導】2023年印度股市大盤Sensex指數上漲20.33%，各國投資人及企業陸續布局印度，原因在於全球需求放緩下，全球人口數最多的印度擁有龐大內需，加上強健的經濟體質以及政策鼓勵，吸引企業陸續前往印度設廠投資。此外，去中化的浪潮使「中國加一」的全球供應鏈策略受到矚目，印度也從中受惠，預估未來全球將有25%的iPhone於印度生產。印度經濟成長無畏全球景氣放緩逆風，據印度官方預估，2024財政年度GDP成長率將達7.3%，成為全球成長最快的國家之一。2024年印度股市可否延續漲勢，關鍵在於「總理大選」及「企業投資與資金動向」。

印度總理莫迪自2014年上任，期間推行眾多政策，包括打貪腐的去貨幣化、吸引國外投資的印度製造、加速現代化的數位印度以及強化國家發展的國家基礎建設等，帶領印度自2014年以來股市上漲288.38%，漲幅將近3倍。2023年12月印度地方選舉結果公布，莫迪帶領的人民黨在4個主要邦選舉中拿下3個邦的多數席次，以目前聲量來看，莫迪有望於2024年總理大選成功連任，預估將可延續過去實施的政策，資本支出有望持續提高，並用於基建、印度製造等。

2023年國外機構投資人(FII)資金淨流入印度金額達210億美元，創下近10年次高，也回補了2022年的資金流出。此外，受惠於全球去中化浪潮、印度製造政策、龐大的內需及人口紅利，跨國企業陸續投資印度。國泰投顧分析，資金及企業陸續進駐印度，可促進國家整體經濟發展，進而推升人民所得。根據預估，印度人均GDP持續提高，2022年僅人均2,278美元，預估到2032年有望達到5,242美元，有翻倍成長的潛力。

假如莫迪續任總理，印度製造及國家基建等政策將可延續，而隨著人均所得提升，民眾的消費習慣也會改變。舉例來說，印度目前僅8%的家戶有安裝冷氣，相較全球平均的60%，仍有相當巨大的成長空間。人民所得改善加上政策支持，消費類股如口腔保健、冷氣及汽車將有望受惠。