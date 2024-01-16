外交部：與諾魯斷交不影響我在太平洋區域外交方向

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諾魯共和國15日宣布與我斷交，台灣邦交國僅剩12國。對於南太平洋施政方針是否因斷交調整，外交部16日強調，與諾魯斷交不會影響我國在太平洋區域外交方向。

對於南太平洋施政方針是否因斷交調整？外交部發言人劉永健16日在外交部例行記者會上表示，台灣秉持踏實外交原則，互惠互助精神，在務實、有利當地民生基礎上，在能力範圍內協助友邦發展，今後也會秉持此原則強化與友邦關係。

劉永健說，中國積極對外擴張勢力，目標絕不止台灣，而是挑戰當前規則為基礎的國際秩序，中國在印太地區作為，已引起區域國家，包含美國、日本、澳洲、紐西蘭、英法等歐洲國家警覺，近年來許多國家各自提出印太戰略，加強戰略合作，增加在印太地區投資資源，以遏阻中國勢力擴張。而台灣作為印太地區成員，持續關心太平洋地區發展，並與民主陣營國家攜手合作，強化團結民主韌性，共同對抗威權主義脅迫，與諾魯斷交不會影響我在太平洋區域外交方向。

劉永健也提到，對於中國操縱金錢外交，打壓我國國際空間，並選在選舉後兩天出手，對中國介入與操作予以最嚴厲譴責。

至於外界關心後續處理，劉永健說，將依據國際慣例，給予我國合理撤館時間跟便利，目前雙方協調之中，沒有受到刁難，在當地也沒有不動產，館舍等都是租用，動產部分依往例變賣或移往鄰近管處運用。他說，當地沒有僑民也沒有台商，使館員眷及技術團一共15人都會盡速離開。

國合會祕書長李朝成大使進一步說明，諾魯四位技術團人員，會在完成徹團任務後陸續離開，改調到其他駐團工作；另有兩位實習生本來就是計畫本周回國；三位外交替代役則安排改派到其他國家服役。

劉永健強調，台灣成功選舉影起世界關注，超過80國家、700位政要，對台灣表達恭賀之意。民主勝利之際，中國選擇該舉來打壓台灣國際空間，是對民主價值報復。並強調外交部對所有邦交國都很重視，對雙邊關係投入相當資源跟努力，任何時間的努力都不會因此改變。