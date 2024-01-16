新任民航局長何淑萍今日上任 第二位女性局長揭六大目標

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交通部民用航空局15日舉行新舊任局長交接典禮，原民航局長林國顯升任交通部常務次長，並由原航政司長何淑萍接任民航局長，成為民航局第二位女性局長。何淑萍表示，未來將朝六大目標努力，除了強化飛安、場站建設、航網、無人機管制、淨零排放，也要爭取參與國際民航組織。

何淑萍是交通部路政、航政、郵電三大業務司中，首位女性司長，也是繼沈啟之後，民航局歷任20位局長中，第二位女性局長。她宣示，要讓安全觀念「成為所有航空從業人員的DNA」，將持續守護飛航安全、健全民航制度，在符合國際民航標準法則下，促進民用航空的發展。

何淑萍提出民航局的六大目標，首先，強化整體飛航安全，鞏固國家航空發展。她指出，確保飛航安全最重要的使命與責任，將與所有航空業界從業人員持續合作，落實國際規範、深化安全文化認知，將安全觀念深植在所有從業人員的DNA中。

此外，也會透過自我評估稽核，包括飛航操作、機務維修、飛航管制、機場場站等各面向，均能進行自我檢視及持續提昇，維持最高飛安標準的監理能量。

第二，提升場站營運韌性、維護基礎建設安全。何淑萍強調，場站建設是民航發展重要支柱，同時，必須與空域使用相輔相成；未來會以宏觀的角度，以及前瞻性思維，擘劃民航機場系統規劃與建設，優化飛航服務設施及系統。

在桃園航空城計畫方面，將持續與桃市府及桃機公司合作，並同步推展台中、高雄機場航廈擴建，汰換更新機場設施，維持機場營運韌性。

何淑萍也提到，離島空運也是重要責任，以提供安全、穩定運能服務為目標，優化離島及偏遠離島機場空側、陸側相關設施，讓離島空運服務再升級。

第三，積極構建綿密國際航網，掌握國際客運復甦契機。何淑萍說，疫情期問，國際貨運暢旺，疫情後，國際客運也強勁復甦，國際旅客量已回復到4千萬人次。如今各界都期待運量可恢復至疫情前水準，因此，將持續拓展航權，盼航空公司持續擴增航線、航班，締造營運佳績。

第四，完善無人機管理機制，建立多元空域安全因應遙控無人機產業發展。在避免影響在空機安全之下，民航局將持續完善無人機飛安檢驗等相關法規、管理機制，以及機場防制系統。

何淑萍指出，近年空域使用產生急遽改變，須多小眾休閒超輕型載具、熱氣球、無人機及科研火箭、探空氣球等多元使用需求興起。民航局將會持續傾聽各方意見，以更靈活、多元的空域管理，在確保安全的前提下，滿足各種不同需求。

第五，持續促進航空業永續發展，達到淨零排放目標。何淑萍表示，國際間對於綠色運輸、永續發展的要求，已是不可逆轉的趨勢，而國際民航組織ICAO也正推動2050年達到淨零排放的空運發展目標。

何淑萍強調，台灣雖不是會員國，但也必須隨時掌握國際脈動，鼓勵國內業者持續執行滅碳作業、添加永續燃油（SAF），逐步達成淨零排放的目標。

第六，積極參與國際民航組織，共同守護飛安及產業發展。何淑萍坦言，對各國的民航主管機關而言，參與國際民航組織是理所當然的事，但是我們中華民國交通部來講，卻是困難重重。

身為國際民航社群重要的利益關係者，將持續配合外交政策推動爭取參與國際民航組織。何淑萍指出，後續將藉由ACI、IATA、CANSO、APEC等國際民航場域，分享實務經驗，保持與國際社群之聯結。