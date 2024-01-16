《電週邊》印度嵌入式科技展 友通攜伴加速數位轉型落地

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【時報記者葉時安台北報導】全球嵌入式主機板及工業電腦品牌廠友通(2397)周二首次宣布參與印度嵌入式科技展(Embedded Tech India Expo 2024)，並與當地通路商合作夥伴Dynalog India Ltd合作。友通本次將展示一系列強固型的工業級產品、工業主機板和嵌入式系統。期待協助印度的客戶和產業實現其數位轉型和智慧化的需求。

印度嵌入式科技展與當地最大的科技和基礎設施展Convergence India Expo同期舉行。展覽活動將於2024年1月17日至1月19日在印度新德里的Pragati Maidan舉行，匯聚嵌入式領域中的傑出企業與技術領袖，分享他們的知識並探索新解決方案；而擁有40年歷史的Dynalog是印度自動化解決方案的卓越領導者，是友通重要的通路商和合作夥伴之一，友通的產品將與Dynalog的網路解決方案一同展示在此次聯合展位上。

友通將於本次攤位中展示最新旗艦產品，如強固型嵌入式系統ECX700-AL、迷你無風扇電腦EP100-AL、1.8吋單板電腦(SBC)PCSF51以及最新的嵌入式系統模組(SOM)，用於印度的工廠自動化、交通運輸和軍工應用。這些產品已在印度有實際應用。如友通為一間具規模且專注航太、軍工應用的公司，進行支援寬溫的SOM模組生產。該客戶在審查了五家以上的工業電腦廠商後選擇了友通，因為友通能夠提供最全面的支援和客製化的服務。

憑藉印度的市場潛力和友通的創新先進技術，友通期待成為印度產業轉型的最佳合作夥伴，並響應「印度製造(Make in India)」等轉型政策，促進創業精神，鼓勵企業公司在印度製造產品。從公部門到私營企業，友通致力於提供服務並幫助企業實現其目標。友通將持續抓住印度機遇，為工業自動化、軍事國防、智慧交通、智慧城市等領域提供工業級嵌入式解決方案，同時透過當地活動來提升影響力。