紅海危機大跳級 分析師看長榮 行情不穩「這樣做」

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【旺得富理財網 李宗莉】胡塞導彈擊中美籍「直布羅陀鷹號」造成船艙起火，外界關注是否演變為全面開戰，加上受害船型從貨櫃輪外擴至散裝輪，紅海衝突升溫，兵凶戰危程度更勝台海。分析師指出，法人已紛紛上調貨櫃雙雄目標價，除長榮上看220元，陽明也達66元，顯見海運股仍是人氣所繫，若擔心選後短線行情不穩，可採區間操作，以長榮為例，漲到160元附近可適度調節，若拉回到150元以下，介入風險也不大。

美國中央司令部證實懸掛馬紹爾群島國旗的「直布羅陀鷹號」遭襲，導致貨艙起火，但無人傷亡，該船隸屬的美國伊格爾散貨航運公司表示，由於船身僅輕微受損，未來駛離該區後，將繼執行航行任務，並透露表示船上以載送鐵製品為主。

繼首度成功襲擊美國船隻後，胡塞更大膽警告「美國正瀕臨失去航海安全」，主動發動空襲的美英兩國船隻已成為「合法目標」，透露不會只鎖定前往以色列的船隻，只要是美國船隻就開轟，直到以色列停止進犯加薩走廊為止。

從紅海通過蘇伊士運河的船舶，貨櫃輪、散裝輪、原油輪各佔3成，原本胡塞武裝襲擊目標只鎖定貨櫃輪，給予外界覺得散裝輪和油輪較安全的印象，但現隨局勢惡化，幾乎全數更改航線，進而推升運價。以油輪為例，包含全球第2大液化天然氣出口商卡達能源在內，至少15艘油輪都已決定暫避紅海。

本土法人認為，貨櫃航運挾報價利多與實質獲利等雙利多，喊多陽明至66元

亨達投顧分析師邱鼎泰表示，去年第4季末科技股領先大漲，加上目前華爾街對美股科技股財報預期略顯保守，導致亞洲科技股全面回檔，且因紅海危機未解，陸股、日股都靠海運股撐盤，包括日本3大航商同步大漲，日本輪郵船、三井商船和川崎汽船紛創歷史新高，陸股海運股分類指數也漲約3%。

他並指出，上海集運指數歐洲線昨早一度大漲逾14%，收盤平盤小漲，線型上是連4漲，有機會挑戰前波的歷史高點。至於指標股長榮部分，在選後短線盤勢未穩下，建議可採區間操作，來到高點160元附近可賣一波，但股價只要拉回到150元以下，像是146元就是絕佳買點，應該不用擔心賺不到錢。

此外，繼小摩將長榮目標價由166元上調至220元，又有本土法人跟進，除上調長榮目標價至180元，也喊多陽明至66元。

本土法人表示，全球貨櫃航運龍頭地中海航運（MSC）15日起調漲運價，包括美西線漲至5,000美元，美東線漲至6,900美元，隨各大航商1月中旬起最新報價大幅上揚，貨櫃航運股報價利多與實質獲利等雙重題材兼具。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。