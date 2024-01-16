向台情報單位喊話 陸國安部：《反分裂國家法》是高懸在台獨頭頂的利劍

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大陸國家安全部微信公眾號今天（16日）發佈題為「《反分裂國家法》利劍高懸」的文章稱，這項法律實施近19年來，為維護台海和平穩定、促進兩岸關係發展提供了堅實法治保障。並強調該法針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞。

文章最後一段也罕見向台灣情報單位喊話稱，大陸要奉勸台灣情治部門，民進黨當局只有一己政黨之私利，完全不顧兩岸同胞利益福祉，更遑論一線情報人員的死活。搭上這輛「末路戰車」，甘當「台獨」分裂勢力的「馬前卒」、「急先鋒」，大搞不義之舉，大行忤逆之道，結局只有一個，就是粉身碎骨、身敗名裂。

《反分裂國家法》是依據大陸憲法制定的「反」字頭的法律，於2005年3月14日，由第十屆全國人民代表大會第三次會議通過。文章形容《反分裂國家法》是名副其實高懸在「台獨」分裂勢力頭頂的利劍，將這柄利劍的構造拆解成四部分。

劍刃：劍指「台獨」 遏制分裂

《反分裂國家法》第一條即開宗明義，明確了它要「斬」的對象是「台獨」分裂勢力，要遏制的是他們分裂國家的行徑，要維護的則是台灣海峽地區和平穩定、國家主權和領土完整以及中華民族的根本利益。

《反分裂國家法》第五條明確，以和平方式實現祖國統一，最符合台灣海峽兩岸同胞的根本利益。但同時也保留了以非和平方式實現祖國統一的有關規定，這針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞。

劍格：明確性質 划出紅線

《反分裂國家法》第三條明確了台灣問題的性質是中國的內部事務，不受任何外國勢力的干涉。台灣是中國不可分割的一部分，台灣問題事關中國核心利益和中國人民民族感情，完全是中國的內政。任何外部勢力妄圖挑戰中國國家主權、安全、發展利益，都是非法、徒勞的。

第八條規定了「國家得採取非和平方式及其他必要措施」捍衛國家主權和領土完整的三種情形：「台獨」分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，或者發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變，或者和平統一的可能性完全喪失。這就明晰了國家在兩岸關係上的紅線底線。這是國家意志和人民利益的集中體現，也是廣大台灣同胞福祉的根本保障。

劍柄：神聖職責 人民掌握

《反分裂國家法》第四條規定，完成統一祖國的大業是包括台灣同胞在內的全中國人民的神聖職責。

第八條、第九條規定採取非和平方式及其他必要措施時，需及時向全國人民代表大會常務委員會報告，並會盡最大可能保護台灣平民和在台灣的外國人的生命財產安全和其他正當權益，減少損失；同時，國家依法保護台灣同胞在中國其他地區的權利和利益。

文章稱，這些都從立法上明確了完成祖國統一大業的權利和義務主體都是中國人民，確保了這柄利劍的劍柄握在兩岸14億多中國人民手中。

劍鞘：藏鋒斂鍔 爭取和平

文章稱，《反分裂國家法》不僅為遏制「台獨」分裂活動畫定了紅線，更為兩岸關係和平發展、和平統一進入良性循環提供了廣闊空間。

該法第五條重申國家對台灣問題堅持「一個中國」原則，將其作為和平統一的基礎。第六條和第七條用大量篇幅為兩岸同胞在一個中國原則基礎上持續深化交流交往預留了充分的制度空間，更為兩岸在充分政治互信基礎上，就和平統一展開有步驟、分階段、靈活多樣的協商談判，作出了長遠規劃。

文章稱，事實證明，在《反分裂國家法》的指引和保護下，兩岸同胞必將更加深切地體會到血脈相連、休戚與共的民族認同感，也必將在正確道路上共促和平發展、共謀民族復興。

文章稱，祖國終將統一、也必然統一。這是歷史定論，是大勢所趨、大義所在、民心所向，是實現中華民族偉大復興的必然要求。無論台灣島內局勢怎樣變化，世界上只有一個中國、台灣是中國一部分的基本事實不會改變。

文章稱，維護國家主權、安全和發展利益，反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，是大陸國家安全機關的神聖職責使命。大陸有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力，用好《反分裂國家法》這柄利劍，對任何「台獨」分裂勢力和外部勢力策劃的滲透破壞活動依法予以堅決打擊和嚴正懲戒。

文章稱，大陸還要奉勸台灣情治部門，民進黨當局只有一己政黨之私利，完全不顧兩岸同胞利益福祉，更遑論一線情報人員的死活。搭上這輛「末路戰車」，甘當「台獨」分裂勢力的「馬前卒」「急先鋒」，大搞不義之舉，大行忤逆之道，結局只有一個，就是粉身碎骨、身敗名裂。