台塑四寶為何重挫？謝金河：避開中國殺戮

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總統大選過後兩岸關係緊張，大選結束不到24小時就出現台諾斷交，市場擔憂中國恐取消第二波ECFA早收清單關稅減讓，石化產業恐將受到影響下，台塑四寶今（16）日股價出現重挫走勢，其中，台化（1326）今日盤中股價最低點來到57元，已跌破2020年疫情時的低點。

總統大選結果由民進黨繼續執政，選前中國已喊出研擬取消第二波ECFA早收清單關稅減讓，範圍包括農漁、機械、汽車零配件、紡織等產業。專家表示，以ECFA早收清單來看，貿易額佔最多的是88項石化產品，中國已自今年元旦起取消12項優惠，也就是說，對台影響最大的將是剩餘的66項石化產品優惠是否取消，需持續留意。

對此，「財信傳媒」董事長謝金河昨（15）日晚間也在臉書發文，他示警「2024的投資第一條守則：避開中國殺戮！有的產業可能會一直往下看不到盡頭！」

謝金河指出，在選後，大家都在探索台灣產業及經濟的未來，「答案其實很簡單，連結美國的科技創新產業，今年仍然看好，但是連結中國的產業，今年恐怕會很苦戰，特別是和ECFA相關的產業，恐怕會很辛苦」。

謝金河指出，台塑四寶去年淨利440億元，獲利呈現腰斬，台塑石化董事長陳寶郎說是美國不景氣，其實是來自中國的殺戮。他表示，今年從石化，鋼鐵，水泥，機械，紡織等等，這一連串的殺戮才剛剛開始。謝金河也預估，今年最激烈的殺戮可能在電動車。

台塑四寶今(16)日成為台股殺盤重心，台化、台塑化（6505）盤中股價跌幅逾4％，台塑（1301）、南亞（1303）盤中跌幅逾2%，其中，台化今日盤中股價最低點來到57元，已跌破2020年疫情時58.5元的最低點，台塑、台塑化也出現破底走勢，股價向2020年低點靠攏。