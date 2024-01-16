《電零組》外資喊買升價 川湖逆揚

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【時報記者張漢綺台北報導】儘管因新台幣兌美元急升造成匯損，亞系外資最新報告將川湖(2059)2023年每股盈餘下調16%，不過亞系外資上調川湖2024年及2025年每股盈餘，重申川湖「買進」評等，並將目標價上調至1220元，川湖今天盤中股價逆勢走高。

受惠於AI伺服器新產品出貨逐步放量，川湖2023年12月合併營收為6.39億元，月增4.68%，年增4.4%，累計2023年第4季合併營收為18.65億元，季增31.05%，優於公司原預期，累計2023年合併營收為57.63億元，年減26.1%。

展望今年，川湖在日前法說會表示，雖然傳統伺服器庫存調整要到今年第2季，預期今年第1季是谷底，之後會逐季上去，正面看待2024年/2025年AI發展趨勢，預期公司會是很大的受益者。

雖然2023年第4季營收、產品組合及本業獲利都是川湖去年最好的一季，但受到新台幣兌美元急升造成匯損影響，亞系外資最新報告將川湖2023年每股盈餘下調16%，但亞系外資看好伺服器及廚具業務可望自今年第2季開始回溫，且川湖在AI伺服器市佔率可望達50%以上，我們預期，2024年來自AI伺服器營收佔比將上升至22%，並將2024年/2025年毛利率預估提高至61.8%/61.9%。

由於AI伺服器導軌套件可望有較佳獲利挹注，亞系外資最新報告上調川湖2024年及2025年每股盈餘3%/3%，重申川湖「買進」評等，目標價由1170元上調至1220元。