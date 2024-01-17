傳產拚轉型多角經營 台灣首支白酒概念股提供中國內需

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實踐理性策略公關顧問有限公司證期雙分析師鍾澄吉分析指出，最新富櫃200指數，在2024/01/15納入新成份股共計有：泰茂…等10檔。泰茂能納入指數，相信符合審核標準，而外資研究機構也同樣關注其營收與獲利，做為買入參考。而股價會說話，泰茂股價在2023全年漲幅達415%，成為台股上櫃公司漲幅前三名，這更好證明泰茂的爆發潛力不容小覷!

泰茂實業成立迄今32年，現為台灣第一大活塞環廠商，以自有品牌「C.T.I.」、「KM」等行銷全球。公司業務以活塞環為主體佔營收 71%，酒水佔 16%、團膳佔 6%。泰茂董事長呂萬賢與總經理呂萬傑兩兄弟，都是汽車零組件生產製造的專家，也是道地的黑手企業家。

全球力拼電動車為主要發展項目，但未來燃油車引擎所用的活塞環需求將大減，這對全台最大的「汽車活塞環」製造商泰茂是大挑戰，雖然保修市場至少還有15年的商機，但公司領導層仍決定必須轉型，隨著台灣碳權交易平台正式啟動，泰茂研發智慧儲能系統，搭上這班「綠能」列車，同時股價亮眼，在台股上櫃公司中表現頗為不俗！

而掌握中國白酒經銷權，則又是泰茂的新創事業之一。自2023年3月併購北海杜宇松豪電子商務公司後，5月開始貢獻營收，至11月止，酒水事業已經貢獻1.35億元，佔公司總營收23％。2024年還準備把江蘇銷售酒產品通路從3000家，擴充10倍到3萬家，將白酒五糧液、金湖酒、汾酒經銷商機擴大，有望成為營收主要成長力道，泰茂的酒水業務即將迎來井噴。

中國十大名酒

泰茂公司網址：https://www.ctico.com.tw/zh-tw

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧，未成年者請勿飲酒，喝酒不開車，開車不喝酒，安全駕駛為第一考量。